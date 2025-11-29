Areco: El nuevo restaurante de Christian Petersen y Sofía Zelaschi que invita al encanto rural

En la carretera, se encuentra un destino que transforma la pausa de tu viaje en una experiencia única. Paraje Ruta 8 es el lugar ideal para disfrutar de la tradición gastronómica argentina mientras recorres el país.

La Historia Detrás del Parador

Con una visión renovadora, los chefs Sofía Zelaschi y Christian Petersen han dado vida a Paraje Ruta 8, un parador ubicado estratégicamente a un costado de la ruta 8. Este proyecto no solo refleja un cambio de vida personal, sino también un profundo deseo de reconectar con lo auténtico.

Un Viaje hacia el Campo

El deseo de regresar a una vida más cercana a la naturaleza llevó a Sofía a Areco. La elección del lugar responde no solo a su anhelo personal, sino también a la búsqueda de un entorno adecuado para la educación de su hijo, donde accedió a un colegio bilingüe de calidad, unificando sus sueños y necesidades.

La Alegría del Encuentro en la Ruta

El local se convierte en un punto de encuentro para viajeros y locales, donde cada visita es una nueva historia que se suma al movimiento constante de la ruta. Muchos arequeros eligen este espacio para disfrutar de un café y escapar del bullicio cotidiano.

Gastronomía Sencilla y Reconfortante

La propuesta culinaria de Paraje Ruta 8 es un homenaje a los sabores argentinos, con platos preparados a base de ingredientes sencillos y frescos, ideales para un alto en el camino.

Delicias que No Te Puedes Perder

Entre las opciones más destacadas se encuentran la emblemática milanesa con fideos, el sándwich de milanesa “P-Milas” y otras recetas que evocan la cocina tradicional. Las opciones para desayunar incluyen tostados, café y un delicioso yogur casero.

Un Espacio que Invita a Quedarse

El diseño del parador es acogedor y variado. Disfruta de mesas grandes para compartir o espacios más íntimos en el interior, así como terrazas al aire libre. El entorno rural invita a relajarse y disfrutar de un buen rato, dándole un toque especial a cada visita.

Más que una Comida, una Experiencia

La oferta de Paraje Ruta 8 no termina en los platos. Los postres, como la pasta frola y las tortas caseras, son el cierre perfecto para una experiencia gastronómica auténtica. También puedes llevarte a casa el sabor del lugar a través de sus productos congelados.

Ubícalos en Ruta 8, km 105, San Antonio de Areco. Síguelos en Instagram como @ruta8km105