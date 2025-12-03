Argentina brilla: Ocho restaurantes destacaron en el ranking de América Latina

En una gala celebrada en Antigua, Guatemala, Buenos Aires se consagró como la ciudad con mayor representación en el prestigioso listado de The Latin America’s 50 Best Restaurants.

La noche de ayer en la Plaza de Convenciones de Santo Domingo del Cerro, se reveló la codiciada lista que posiciona a Buenos Aires en la cima de la gastronomía latinoamericana. Con un total de ocho restaurantes, la capital argentina sobresale por su diversidad culinaria, seguida de Lima y Santiago.

El Tarro de Platos: Restaurantes Destacados de Buenos Aires

En el podio, el colombiano El Chato obtuvo el primer puesto, mientras que el peruano Kjolle se quedó con el segundo y el argentino Don Julio se posicionó en el tercero. Este último, una famosa parrilla ubicada en Palermo, sigue siendo un referente de la cocina local.

Celebración de la Gastronomía

Craig Hawtin-Butcher, director general de 50 Best, expresó su entusiasmo por el reconocimiento a El Chato: “Un restaurante que ha puesto la cocina colombiana en el centro de la escena internacional”. En 2024, Don Julio ocupó el primer lugar de este ranking.

Innovación y Tradición en la Cocina Porteña

Dentro de los destacados de Buenos Aires, Don Julio, liderado por Pablo Rivero y su chef Guido Tassi, mantiene su reputación como la mejor parrilla del país. Con una lista de vinos cuidadosamente seleccionada, se ha convertido en un verdadero símbolo de la cultura gastronómica argentina.

Restaurantes que Marcan Tendencia

Niño Gordo, con los chefs Germán Sitz y Pedro Peña, se presenta como una parrilla asiática que fusiona sabores de diversas culturas con la esencia porteña, ofreciendo una propuesta única en la calle Thames.

El Preferido de Palermo, rescatado en 2019, reinterpreta la tradición de los bodegones con un enfoque en la trazabilidad y un servicio excepcional. Su cava de especialidades artesanales destaca como uno de sus atractivos principales.

Menu de Alta Cocina

Bajo la dirección del chef Emiliano Yulita, El Mercado ofrece una experiencia de cantina porteña con un enfoque en platos tradicionales, complementados por una extensa selección de vinos que resalta lo mejor de la viticultura argentina.

Las Nuevas Estrellas de la Gastronomía Argentina

Aramburu, el único restaurante argentino con dos estrellas Michelin, destaca su menú de 18 pasos donde los mariscos brillan en cada plato, mientras que el chef Tomás Treschanski en Trescha presenta una propuesta innovadora con ingredientes de temporada en un espacio para solo diez comensales.

Premios y Reconocimientos

En esta edición del evento, también se otorgaron premios individuales. El One To Watch fue para Ana, en Guatemala, y el Sustainable Restaurant Award fue para Oda, de Bogotá. Además, el argentino Maximiliano Pérez, de El Mercado, recibió el premio al mejor sommelier.

La ceremonia no solo celebró a los mejores restaurantes, sino que también reconoció a las figuras que están marcando el rumbo de la gastronomía en América Latina, convirtiendo esta lista en un verdadero mapa culinario de la región.