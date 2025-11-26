Argentina: Empresa importa 150 colectivos 100% chinos

El Grupo Metropol da un paso significativo hacia la sostenibilidad al incorporar 150 nuevos colectivos impulsados por Gas Natural Comprimido (GNC). Esta inversión de 45 millones de dólares representa un cambio importante en la movilidad urbana de Buenos Aires.

El Grupo Metropol ha realizado una inversión de USD 45 millones en la adquisición de 150 colectivos a GNC, buscando transformar su flota de transporte urbano. La directiva de la empresa realizó un viaje a China para supervisar la recepción de los vehículos, fabricados por la reconocida marca King Long. Estas unidades llegarán a Argentina entre diciembre y enero, marcando un hito hacia una movilidad más eficiente y ecológica.

Compromiso con una Movilidad Sostenible

Eduardo Zbikoski, director del Grupo Metropol, expresó: “Ver las unidades terminadas y listas para embarcar es un momento histórico. Esta inversión refleja nuestro compromiso con un transporte más limpio y eficiente para los pasajeros y la ciudad”. La flota tiene como objetivo renovar completamente las líneas de la empresa en Buenos Aires, alineándose con las iniciativas del Gobierno de la Ciudad que promueven la movilidad sustentable.

Impacto Ambiental Positivo

Los nuevos colectivos a GNC no solo representan un avance en comodidad y eficiencia, sino también una reducción significativa de la contaminación. Según la empresa, cada bus ofrece un impacto equivalente al reemplazo de 1.500 colectivos diésel, lo que contribuye a los objetivos climáticos de la ciudad. Esto se debe a la menor emisión de gases contaminantes y al uso de combustibles más limpios.

Metropol: Un Legado Familiar con Visión Internacional

Con casi 30 años de trayectoria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Grupo Metropol es una empresa familiar que también opera en Chile, integrando más de 700 buses en la Red de Movilidad de Santiago, de los cuales el 50% son eléctricos. La empresa ha tomado una ruta ambiciosa que busca mejorar la calidad del transporte público en un contexto complicado, marcado por la búsqueda de acuerdos comerciales a nivel internacional.

Innovación y Tecnología al Servicio del Transporte

Los nuevos colectivos incorporarán tecnología de vanguardia, incluyendo sistemas de asistencia en la conducción y seguridad avanzada. La producción se realizó en un tiempo récord, con un ciclo de fabricación de solo 16 días hábiles, evidenciando la capacidad del sector industrial chino. King Long, con un robusto volumen de producción diario, solidifica su posición como el tercer fabricante de buses a nivel mundial.

“Traemos los colectivos de China, pero formamos el talento local. Es un cambio que empieza por las personas”, añadió Javier Zbikoski, director de Grupo Metropol.

Este avance no solo moderniza la flota de transporte público, sino que también posiciona a Buenos Aires hacia un futuro más limpio y eficiente.