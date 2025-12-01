Argentina firma su primer contrato de exportación de GNL a Europa

La Argentina logró un hito significativo al firmar su primer contrato para exportar gas natural licuado (GNL) a Europa, estableciendo un acuerdo de ocho años con la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE).

Este innovador acuerdo permitirá que Southern Energy (SESA), un consorcio formado por las principales productoras de gas del país, suministre 2 millones de toneladas anuales, equivalentes a 9 millones de metros cúbicos diarios (m³/d).

Detalles del Contrato de Exportación

El contrato anunciado incluye la provisión de GNL, representando el 80% de la capacidad del primer buque, el Hilli Episeyo, que comenzará a funcionar en septiembre de 2027. Este buque, que llegará a Argentina desde Kribi, Camerún, tiene el potencial de producir 2,45 MTPA, o 11,5 millones de m³/d de gas.

Inversión y Desarrollo Económico

Según se prevé, las exportaciones podrían superar los 7,000 millones de dólares durante la vigencia del contrato, generando divisas cruciales para el país y reforzando la seguridad energética de Europa. La inversión total en el proyecto alcanzaría los 6,000 millones de dólares, incluyendo más de 3,200 millones en la primera fase (2024-2031).

Producción y Capacidad de Exportación

Con el Hilli Episeyo y un segundo buque, MKII, que se espera para 2028, Argentina podría duplicar su capacidad, logrando una producción total de 6 MTPA de GNL. Este avance permitirá al país exportar hasta 27 millones de m³/d de gas natural en tres años, lo que representa el 18% de la producción actual en invierno.

Un Acuerdo Históricamente Significativo

El acuerdo fue formalizado por Rodolfo Freyre, chairman de SESA, y Frédéric Barnaud, CCO de SEFE, quienes destacaron la importancia de esta colaboración para diversificar el suministro energético europeo y fortalecer el rol de Argentina en el mercado global de GNL.

Impacto en Vaca Muerta y el Futuro del GNL

Este histórico acuerdo también abre oportunidades para el desarrollo de las reservas de gas natural en Vaca Muerta, un área clave para el futuro energético de Argentina. Con la creación de una terminal para exportar petróleo en el Golfo San Matías, el país se posiciona como un jugador de gran relevancia en el sector energético internacional.