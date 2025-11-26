En una significativa actualización, el Ejército Argentino ha recibido los primeros cuatro vehículos Stryker 8×8, parte de una estrategia nacional para modernizar y optimizar sus capacidades militares.

Un Paso Hacia la Modernización Militar

El Ejército Argentino ha anunciado el ingreso de los primeros cuatro Vehículos de Combate Blindado a Rueda (VCBR) Stryker 8×8, a través de su cuenta oficial en la red social X. En total, el Gobierno nacional ha adquirido ocho unidades del modelo M1126, con el objetivo de aumentar la movilidad táctica, el transporte de tropas y el poder de fuego de las fuerzas terrestres. Cada uno de estos vehículos tiene características operativas distintas, adaptándose a diversas necesidades en el campo de batalla.

Detalles Técnicos de los Stryker 8×8

Los Stryker 8×8 son blindados que pueden desempeñar múltiples funciones gracias a su diseño versátil. Equipados con un motor diésel Caterpillar, estos vehículos ofrecen una capacidad de transporte de hasta nueve soldados y una velocidad que supera los 100 km/h. La mayoría de las versiones cuentan con sistemas de aire acondicionado, exceptuando el M1130 (vehículo de mando) y el M1133 (vehículo de evacuación médica).

Asignación y Capacitación de Personal

La primera unidad de estos vehículos será destinada a la X Brigada Mecanizada, bajo el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, con sede en Santa Rosa, La Pampa. Recientemente, un grupo de suboficiales de esta brigada completó un curso de adiestramiento en la Base Conjunta Lewis-McChord, en Washington, EE. UU., durante dos semanas. Este entrenamiento asegura que la tripulación esté lista para operar estos modernos blindados.

Características y Capacidades de los Stryker

Los vehículos Stryker no solo son un medio de transporte, sino que también ofrecen protección contra fuego de armas ligeras y metralla. Dependiendo de la versión, algunos modelos están equipados con armamento que incluye lanzagranadas y ametralladoras. Además, su blindaje les brinda cierta resistencia a explosiones de minas y artefactos explosivos improvisados (IED).

Innovaciones en la Seguridad y Funcionalidad

Con avanzados sistemas de visión térmica, los tripulantes pueden operar en condiciones de poca visibilidad sin exponerse al peligro. Los Stryker están equipados con un sistema automático de extinción de incendios y un diseño de combustible que previene explosiones peligrosas. La capacidad para ajustar la presión de sus neumáticos según el terreno también es una ventaja operativa notable.

Vehículos Blindados Stryker 8×8 M1126

Con esta innovadora flota de vehículos, el Ejército Argentino se posiciona en un nuevo camino hacia la modernización y efectividad operativa en el ámbito militar, garantizando un mejor resguardo y movilidad para sus tropas en el futuro.