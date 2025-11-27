Argentino crea IA que analiza el perfil en redes sociales de candidatos laborales

La inteligencia artificial da un gran paso en la selección de personal en Argentina. WeCheck AI se posiciona como una herramienta clave para evaluar el perfil digital de los postulantes a un empleo.

WeCheck AI es un sistema desarrollado por el argentino Matías Simone, que analiza la información pública de los candidatos en las redes sociales para generar informes reputacionales. Este innovador enfoque permite a las empresas comprender mejor la exposición y el comportamiento digital de cada postulante.

El poder de la huella digital en el proceso de selección

El software examina lo que se conoce como «huella digital», recopilando datos de diversas fuentes como:

Publicaciones en redes sociales

Comentarios en perfiles ajenos

Me gusta y contenido compartido

Imágenes y videos en distintos contextos

Biografías y descripciones de perfil

Participación en foros y blogs

Reconocimiento facial en la web

“Comenzamos con la información que los clientes tienen disponible, y si no poseen perfiles, nuestro sistema puede identificar al candidato a través de diversas fuentes abiertas,” explicó Simone, quien se desempeña como CTO de la plataforma.

Un análisis minucioso: ¿cómo funciona WeCheck AI?

WeCheck AI no solo cruza datos de diferentes plataformas, sino que también incluye capacidades de biometría para identificar posibles cuentas falsas. Bajo el nombre de AI Private Investigator (AIPI), esta herramienta examina contenido para detectar comportamientos que podrían implicar riesgos reputacionales para las empresas.

“No juzgamos, simplemente analizamos. Observamos el tono, el sentimiento, la intención y la recurrencia del comportamiento en línea,” detalló Simone, enfatizando la objetividad del sistema.

Reconociendo el contexto: una mirada crítica al comportamiento digital

WeCheck AI es capaz de interpretar incluso el contenido sarcástico y de humor que circula en redes sociales, lo cual no es un obstáculo para el análisis y se presenta de manera contextual en los informes.

“Nuestra intencionalidad es ofrecer datos neutros y agnósticos a cualquier ideología, lo que permite tomar decisiones informadas sin emitir juicios,” añadió Simone, refiriéndose a la importancia de la neutralidad en los reportes generados por la herramienta.

Como ejemplo, citaron a Elías Rodríguez, acusado de un crimen en la Embajada de Israel, cuyo perfil mostró señales de alarma tras el análisis de WeCheck AI. Este caso resalta el potencial de la herramienta para detectar conductas hostiles.

Hacia un futuro más seguro en Recursos Humanos

WeCheck AI promete profundizar el conocimiento de los perfiles en redes sociales, facilitando procesos de selección más precisos. Sin embargo, la facilidad para crear cuentas anónimas plantea un desafío constante, ya que algunas personas pueden utilizar múltiples identidades online.

La tecnología está avanzando rápidamente, y herramientas como WeCheck AI podrían cambiar drásticamente la forma en que las empresas abordan el reclutamiento y la selección de personal.