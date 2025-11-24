Argentino fallece en volcadura de camioneta en Chile; tres heridos

Un siniestro vial ocurrido en territorio chileno dejó a un joven de 33 años sin vida, generando consternación en su comunidad de Centenario, Neuquén. Las autoridades ya han detenido al conductor involucrado.

El Accidente Fatal

El sábado, una camioneta que trasladaba a cinco residentes de Centenario volcó en la ruta que conecta Cunco con Padre de las Casas, en Chile. Lautaro Aillapi, el pasajero más afectado, falleció en el acto tras el impacto.

Detalles del Siniestro

De acuerdo con informes preliminares, el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva en una zona conocida como Estero Cobulto. El joven Aillapi sufrió heridas fatales, mientras que otros tres ocupantes del vehículo resultaron con lesiones menores y recibieron atención inmediata de los servicios de emergencia.

Investigación y Detenciones

Tras el percance, el conductor fue detenido de forma preventiva y trasladado a una comisaría en Cunco. Las autoridades han ordenado pruebas de alcoholemia y toxicológicas para esclarecer si hubo consumo de alcohol o drogas que haya influido en el accidente.

Impacto en la Comunidad

La noticia del accidente generó una profunda tristeza en Centenario. Muchos vecinos comenzaron a expresar su preocupación, ya que la información inicial fue escasa y confusa. Un testigo del accidente alertó a la Comisaría Quinta sobre el trágico evento.

Un Trágico Suceso Adicional

En un incidente separado, una niña de 8 años permanece en estado crítico después de haber sido atropellada por un patrullero de la Policía de Neuquén en Plottier. La madre de la menor relatará que su hija sufrió graves lesiones y múltiples paros cardíacos, requiriendo una intervención quirúrgica extensa.

Reacciones y Demandas de Justicia

La situación ha provocado protestas en la comunidad, donde se pide justicia por la pequeña y mejoras en la seguridad vial. Vecinos apuntan a la imprudencia en la conducción de vehículos policiales y demandan responsabilidades tanto del municipio como de las autoridades en el manejo de esta situación.

Buscando Justicia

Los manifestantes han comenzado a organizarse para realizar nuevas convocatorias, mientras esperan mejores noticias sobre la salud de la niña y el curso de la investigación judicial. La tensión en la comunidad refleja una creciente preocupación por la seguridad en las calles y la responsabilidad de quienes conducen.