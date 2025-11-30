Argentinos adquirieron más de u$s4.600 millones, manteniendo una demanda casi récord

En medio de un clima financiero tenso por las elecciones, la demanda de dólares en Argentina se mantiene alta, reflejando una tendencia que parece no disminuir.

La Persistente Búsqueda de Dólares en un Contexto Electoral

La reciente actividad cambiaria en octubre revela que la demanda de dólares no ha sido un fenómeno temporal, sino una conducta cada vez más arraigada entre la población. Según datos del Banco Central (BCRA), las compras de moneda estadounidense alcanzaron 4.669 millones de dólares, una cifra que, aunque inferior al récord de septiembre, aún muestra un considerable interés por la dolarización por parte de los argentinos.

Un Levantamiento Moderado en la Compras

Luego del picón en septiembre, donde se registraron 5.080 millones de dólares en compras, octubre presentó una leve desaceleración en la demanda, pero sin indicios de una disminución notable en la presión cambiaria. A pesar de que 1,6 millones de personas compraron dólares (un 11% menos que en septiembre), aquellos que participaron realizaron transacciones de mayor volumen.

Efectos de la Intervención Federal y Cambios Impositivos

El economista Federico Glustein destacó que la dinámica cambiaria refleja tanto los efectos del clima político como la intervención del Tesoro de Estados Unidos. La moderación en la compra de dólares, tras un fuerte aumento, sugiere que la gente continúa buscando protección financiera en medio de incertidumbres políticas.

Además, el cambio en el régimen impositivo del mes pasado, con la suspensión temporal de retenciones, contribuyó a la situación actual, mostrando resultados mixtos en la balanza de pagos.

Un Octubre Difícil para el Balance Cambiario

El mes de octubre cerró con el mayor déficit de cuenta corriente desde la presidencia de Javier Milei, ocupando una cifra de 2.599 millones de dólares. Esto se traduce en un cambio drástico en comparación al superávit de 5.500 millones de dólares registrado en septiembre. Este deterioro se atribuye al ascenso de la demanda de divisas debido al pánico preelectoral.

Reservas Internacionales Bajo Presión

El informe del BCRA indicó que las reservas internacionales disminuyeron en 992 millones de dólares, cerrando el mes con 39.382 millones de dólares. Esta caída se debe en gran parte a las ventas de divisas del Tesoro y otros egresos importantes. Sin embargo, un incremento en las tenencias de moneda extranjera en el BCRA y una revisión al alza en la cotización de activos compensa parcialmente la pérdida.