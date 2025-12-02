Argentinos Prevén Ampliar Inversión en Criptomonedas para 2026

A pesar de las fluctuaciones en su valor, los inversores argentinos mantienen un firme optimismo hacia Bitcoin y las criptomonedas en general para el próximo año.

Una reciente encuesta de Bitget demuestra que el 71% de los argentinos que invierten en criptomonedas planea aumentar su exposición a estos activos en 2026.

El estudio, realizado entre el 17 y el 28 de noviembre, mostró que un 44% de los encuestados ve en las criptomonedas el potencial para obtener altos rendimientos, a pesar de que el 36% anticipa una corrección en el mercado durante el próximo año. Sin embargo, un 29% se siente optimista ante un nuevo ciclo alcista.

Expectativas de Inversión en Criptomonedas

El informe también resalta que el 32% de los inversores lleva entre uno y tres años activos en el mercado, consolidando así su experiencia y conocimiento en el sector. Sorprendentemente, el 34,8% de los encuestados proyecta que el valor de Bitcoin alcanzará entre 50,000 y 100,000 USD, reflejando un notable interés en este activo.

Factores Clave en el Rendimiento del Mercado

La política monetaria global es un factor crucial que influye en el 53% de los inversores. En este contexto, el 71% prevé aumentar su exposición a criptomonedas, destacando las stablecoins como las preferidas de un 38% de los encuestados, seguidas por Bitcoin con un 31%. A pesar de ello, un 43,8% considera a Bitcoin el activo más prometedor.

Confianza en Bitcoin a Largo Plazo

Carolina Gama, country manager de Bitget Argentina, afirmó que, a pesar de las recientes caídas de Bitcoin, los inversores argentinos siguen viendo oportunidades en este activo. «Mantienen confianza en BTC y se adaptan a las tendencias del mercado, aprovechando las caídas para posicionarse estratégicamente», explicó.

Perspectivas y Tendencias en el Mercado Local

El análisis también indica que el 96% de los argentinos tiene confianza en las criptomonedas como una alternativa contra la inflación. Este optimismo se manifiesta en una diversidad de perfiles de inversores, reflejando un enfoque en estabilidad y crecimiento. Las proyecciones sugieren un mercado en madurez, impulsado por regulaciones favorables en el futuro próximo.

Visiones sobre el Futuro del Mercado Cripto

Con una mezcla de expectativas, el 36% de los encuestados prevé una corrección, mientras que el 29% anticipa un ciclo alcista y un 26% opina que se mantendrá una estabilidad moderada. Los sectores que despiertan mayor interés son la Inteligencia Artificial (34%) y DeFi (29%), marcando tendencias en el horizonte de las inversiones.

Finalmente, el 30,5% de los encuestados opera en el mercado spot, mientras que el 17,5% se involucra en futuros y el 21% se mantiene como holders. Estas dinámicas de inversión reflejan un compromiso creciente hacia las criptomonedas, en línea con los índices globales que indican que el 66% de los inversores a nivel mundial también planea incrementar sus posiciones en estos activos.