Arsénico en Córdoba: Aguas Cordobesas Garantiza la Seguridad del Agua, Según ITBA

La empresa Aguas Cordobesas responde a las preocupaciones generadas por un reciente estudio, asegurando que el agua de Córdoba es completamente segura y libre de arsénico.

Este martes, Aguas Cordobesas salió al paso de la alarma causada por un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), reafirmando que el agua que abastece la ciudad de Córdoba es potable y no contiene arsénico. Estela Murad, jefa de calidad de la empresa, manifestó que los controles se realizan trimestralmente desde hace casi 30 años, y en ningún momento se han encontrado valores que superen los límites permitidos.

Resultados del Informe del ITBA

El estudio del ITBA reveló niveles elevados de arsénico en aguas subterráneas de varias provincias, incluyendo Córdoba y otras como Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y La Pampa. En Córdoba, el riesgo se concentra en áreas abastecidas por perforaciones profundas, como Vicuña Mackenna, Laboulaye, Etruria, Villa Nueva y capital. Aunque la presencia de arsénico puede ser natural en ciertas napas, su consumo continuo representa un peligro para la salud a largo plazo, generando preocupación entre los habitantes y autoridades.

Recomendaciones sobre el Agua de Pozo

Murad también destacó la importancia de que los consumidores de agua de pozos o perforaciones privadas realicen análisis específicos de calidad y potabilidad, dado que el arsénico no puede ser eliminado con tratamientos caseros. Esta advertencia es vital para garantizar la seguridad de los usuarios que dependen de fuentes de agua alternativas.

Peticiones de Información en el Interior Provincial

Mientras que en Córdoba Capital las autoridades se muestran confiadas, en el interior la situación es diferente. El legislador radical Alfredo Nigro solicitó formalmente al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) y a la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) información detallada sobre la calidad del agua en diversas localidades. A pesar de los comunicados de algunas prestadoras, persisten análisis que muestran resultados preocupantes, lo que alimenta la incertidumbre entre la población. Nigro demandó un relevamiento exhaustivo que determine si se cumplen los estándares de la Organización Mundial de la Salud.