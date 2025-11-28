ATE convoca paro nacional y protestas contra la Reforma Laboral de Milei

El sindicato de empleados estatales, ATE, lanzará un paro nacional coincidiendo con la discusión de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Además, se programarán protestas inesperadas a lo largo de diciembre.

Durante el Consejo Federal realizado en San Luis el 27 de noviembre, ATE decidió, por unanimidad, habilitar a su Conducción Nacional a definir medidas de fuerza ante lo que consideran un intento del Gobierno de dilatar el diálogo. “Frente a quienes imponen sin consenso, solo nos queda salir a la calle”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.

Consejo Federal de ATE en San Luis

La decisión se tomó en un contexto de creciente descontento por la situación económica. Aguiar criticó la convocatoria a una paritaria por videoconferencia, diciendo que “se nota mucho que no quieren dar la cara”. Asimismo, advirtió que “están tirando tanto de la piola que, en cualquier momento, se va a cortar”.

Delegados de ATE en el Consejo Federal

Reclamos por Aumento Salarial y Apertura de Paritarias

ATE exigió la reapertura inmediata de paritarias, señalando que, en 2025, el aumento salarial del 13.6% no ha logrado igualar la inflación del 24.8% en los primeros diez meses del año. “El recorte salarial es evidente y cada día se hace más insostenible”, añadieron desde el sindicato.

Aguiar celebra las decisiones adoptadas por el Consejo Federal

Encuentro de Aguiar con Cristina Kirchner

El 14 de octubre, Aguiar se reunió con la expresidenta Cristina Kirchner, donde ambos hablaron sobre la necesidad de reconstruir el país tras la gestión de Milei. En el encuentro, Aguiar hizo eco de la preocupación de Kirchner por el deterioro de los ingresos del sector público y la creciente pobreza laboral.

Rodolfo Aguiar

Aguiar expresó su solidaridad con Kirchner ante su condena y reafirmó que su detención es ilegal. “La próxima gestión estará condicionada, pero debemos desandar años de estigmatización sobre el empleo público”, concluyó.