Atentado suicida en restaurante de playa en Mogadiscio deja al menos 32 muertos

Un ataque suicida en la capital somalí dejó un trágico saldo de al menos 32 fallecidos y numerosos heridos. Los detalles del suceso aún están surgiendo.

En un lamentable suceso, al menos 32 personas perdieron la vida y muchas más sufrieron lesiones durante un atentado suicida llevado a cabo el viernes en un restaurante de playa en Mogadiscio, según reportes de medios locales.

El desenlace del ataque

El ataque fue ejecutado por seis miembros del grupo Al Shabaab, quienes detonaron una bomba en el restaurante del hotel Beach View. Las autoridades han confirmado que cinco de los atacantes fueron neutralizados por las fuerzas de seguridad.

¿Qué motivó el ataque?

El grupo extremista Al Shabaab se atribuyó la responsabilidad del atentado, argumentando que su objetivo eran funcionarios y oficiales somalíes, tal como reportó el SITE Intelligence Group, que monitorea actividades de organizaciones extremistas en línea.

Reacciones ante la tragedia

Este ataque representa uno de los episodios más trágicos en la lucha de Somalia contra el terrorismo y la inestabilidad. La población local se encuentra conmocionada, y las autoridades han intensificado las medidas de seguridad en la zona.

La situación sigue siendo crítica y se espera que se emitan más actualizaciones a medida que avance la investigación.