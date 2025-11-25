Atletas de Comodoro Brillan en el Sudamericano de Atletismo Master

La delegación de Comodoro Rivadavia se destaca en la XXII edición del Sudamericano de Atletismo Máster, conquistando un total de seis medallas y dejando huella en la competencia internacional.

El Sudamericano de Atletismo Máster, organizado por la Federación de Atletismo Máster de Chile (FEMACHI) y la Asociación Sudamericana de Atletas Máster (ASUDAMA), se está llevando a cabo en el Parque Estadio Nacional de Santiago. Esta edición, que reúne a más de 2400 atletas de diversas nacionalidades, ha sido un verdadero espectáculo deportivo.

Grandes Logros para Comodoro Rivadavia

La representación de nuestra ciudad no ha pasado desapercibida, logrando hasta ahora seis medallas en distintas disciplinas. Entre los destacados se encuentra Irma Pérez, quien se consagró campeona en lanzamiento de bala para la categoría de 75 años, logrando una marca de 8.1 metros y llevando a casa la medalla de oro. Mercedes Larrauri, por su parte, se quedó con el bronce en lanzamiento de disco (65 años).

Medallas en Ruta y Velocidad

La competencia de 10 kilómetros en ruta también trajo buenas noticias para los atletas de nuestra ciudad. Mario Rodríguez se colgó la medalla de plata en la categoría de 50 años, finalizando con un tiempo de 31:24.5, mientras que Leonel Chiorazzo obtuvo el bronce en la categoría de 30 años con una marca de 31.01.5. Andrea Pariente completó el podio en la categoría de 35 años, logrando también el tercer puesto con un tiempo de 37:20.3.

Rendimiento Sobresaliente en Otras Pruebas

Valeria Soplanes brilló en los 100 metros planos, logrando el bronce en la categoría de 40 años con un tiempo de 13.41. Además, Ana Grillo destacó en los 800 metros, ganando su serie y posicionándose para competir en la final, mientras que Gabriel Lloyd avanzó a la final tras ser segundo en su serie, en la categoría de 45 años.

Una Competencia Internacional Excepcional

Este evento ha cobrado gran importancia, contando con la participación de atletas de países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y muchos otros, lo que resalta el alto nivel competitivo y la pasión por el atletismo en la región. Con la delegación de Comodoro Rivadavia destacándose en el medallero, las expectativas para el resto del torneo son altas.