Atractivo taller a cargo de un exministro de Macri

Supervivencia Democrática: El Taller de Avelluto para Enfrentar el Mileísmo

Un grupo diverso de participantes se reunió para explorar herramientas que permitan hacer frente al fenómeno político de Javier Milei en un inédito taller liderado por Pablo Avelluto.

La Iniciativa de Avelluto: Más Que un Taller, una Reflexión Colectiva

Durante cuatro encuentros, Pablo Avelluto, exministro de Cultura durante la gestión de Mauricio Macri, lideró un taller titulado “Cómo sobrevivir a Milei”, en colaboración con Ignacio Iraola, dueño de la librería Naesqui, que acogió la actividad. El objetivo central fue ofrecer un espacio para examinar críticamente el discurso autoritario que caracteriza el mileísmo.

Análisis Profundo de Discursos Autoritarios

En el taller, Avelluto enfatizó que no se trataba de debatir las políticas de Milei, sino de comprender cómo estos relatos afectan a la sociedad. “Analizamos cómo los relatos autoritarios contraponen a ‘nosotros’ vs ‘ellos’, afectando la democracia”, explicó en una entrevista con Clarín.

Un Ciclo Que Fomenta la Autoconsciencia Política

Este ciclo de talleres, que tuvo lugar los martes de noviembre y atrajo a alrededor de 35 participantes en modalidades presencial y virtual, ofreció un espacio seguro para dialogar sin los estridentes ecos de la polarización actual. «Era un público variado, con personas de casi 60 años y jóvenes de 30, restringido a discusiones políticas personales», detalló Avelluto.

Las Emociones y el Discurso: Herramientas Para Comprender el Contexto Político

Con el objetivo de entender el impacto del discurso político en nuestras emociones, el primer encuentro se enfocó en cómo estas emociones influyen en nuestras decisiones. En la segunda sesión, se abordó el problemático uso del lenguaje en la narrativa autoritaria, subrayando la pérdida de significado en ciertas palabras.

La Batalla Cultural y el Modelo Social en Juego

Avelluto también discutió la idea de la “batalla cultural”, que, según él, representa el verdadero núcleo del conflicto actual. Al señalar que los libertarios se mueven dentro de un escenario caótico, argumentó que la discusión debe centrarse en la concepción del modelo social que deseamos para el futuro.

Un «Kit de Supervivencia Democrática”

En la sesión final, el taller se transformó en un “kit de supervivencia democrática”, donde Avelluto ofreció herramientas para abordar discusiones sin caer en la confrontación. Propuso estrategias para superar la lógica del «hombre de paja», sugiriendo que se debe intentar comprender el argumento ajeno y construir un diálogo respetuoso.

Sobrevivir a la Era del Mileísmo

Según Avelluto, “sobrevivir a Milei no es solo sobrevivir a un político; es resistir al miedo y a la degradación del lenguaje”. El taller buscó crear un entorno donde las personas pudieran reflexionar sin perder la razón en tiempos de crisis política.

Laboratorio Para una Democracia Renovada

El taller fue conceptualizado como un “laboratorio de cabeza fría” donde cada participante pudo salir con una mejor comprensión de las dinámicas políticas actuales y la responsabilidad que cada uno tiene en la defensa de la democracia.