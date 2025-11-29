ATU lanza nueva ruta de Bus Stage hacia Surco y Chorrillos en la Costa Verde

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha lanzado un nuevo servicio de transporte que mejorará el acceso a los conciertos «Lima Latin Pop Festival» y «Cazzu Linaje en vivo». Este fin de semana, asiste cómodamente y seguro desde Costa Verde hasta Surco y Chorrillos.

Conecta Costa Verde con Surco y Chorrillos

Los días 29 y 30 de noviembre, la ATU implementará una ruta especial de buses que facilitará el traslado de los asistentes a los eventos musicales en el centro de entretenimiento Costa 21, ubicado en San Miguel. Este servicio busca cubrir una necesidad urgente en una zona donde las opciones de transporte público son limitadas.

Detalles del Servicio Bus Stage

Este nuevo servicio será operado por la Empresa de Transportes y Servicios Aquarius Express S.A.C., bajo la etiqueta ruta 1482. Los buses partirán desde Costa 21, transitando por avenidas clave como El Ejército, José Pardo y El Sol, para asegurar que los usuarios lleguen a sus destinos en el sur de Lima rápidamente.

Agilización del Tránsito y Seguridad

La ATU contará con personal en el terreno que orientará a los pasajeros y colaborará con la Policía Nacional del Perú para agilizar el tráfico y combatir el transporte informal. Este esfuerzo aumentará la seguridad y la eficiencia durante los días de los conciertos.

Rutas Adicionales hacia el Norte

Además de la nueva conexión hacia el sur, el servicio Bus Stage también expandirá rutas hacia el norte de Lima. Las empresas E.T. El Rápido S.A., E.T. Huandoy S.A. y Nueva América S.A. ofrecerán transporte hacia San Martín de Porres, Comas y Carabayllo, respectivamente, pasando por arterias importantes como las avenidas Brasil y Universitaria.

Compromiso con la Movilidad Segura

La ATU subraya la importancia de usar únicamente servicios autorizados y evitar opciones informales que podrían poner en riesgo a los usuarios. Con el respaldo de un equipo especializado y la Policía Nacional, se espera que la experiencia en los conciertos sea segura y agradable.

Asiste sin Preocupaciones

Con la activación de estas nuevas rutas, los asistentes al «Lima Latin Pop Festival» y «Cazzu Linaje en vivo» disfrutarán de la comodidad y seguridad al regresar a casa después de cada evento. La ATU está comprometida con la movilidad ordenada y invita a todos a seguir las recomendaciones del personal durante este emocionante fin de semana.