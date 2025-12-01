Aumentos de diciembre: prepago, transporte, servicios y alquileres

A medida que se acerca diciembre, los argentinos deberán prepararse para una serie de incrementos en diferentes servicios. Desde la medicina prepaga hasta las tarifas de luz y gas, el impacto en el bolsillo será significativo.

Aumentos en la medicina prepaga

Las principales empresas de medicina prepaga han establecido incrementos en sus cuotas, que entrarán en vigencia a partir de diciembre. Este ajuste se alinea con el aumento del 2,3% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre, publicado por el INDEC.

Con la inflación acumulada del año alcanzando el 22,7%, las prepagas han decidido aplicar subas que, en algunos casos, superan este porcentaje. Algunos de los aumentos son:

Galeno: 2,3%

Swiss Medical: 2,3%

OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en Patagonia

Prevención Salud: 2,3%

Avalian: 2,3%

Hospital Alemán: 2,3%

Sociedad Italiana: 2,3%

Sancor: 2,3% en el AMBA

Accord Salud: 2,4%

Aumento en el transporte público

A partir del lunes, los costos de los colectivos, subtes y peajes se incrementarán, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. El ajuste será del 4,3%, que incluye un 2% junto al índice de inflación.

Los nuevos precios serán los siguientes:

En la Ciudad, el boleto mínimo de colectivos se elevará a $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires pasará a $658. Además, para las 30 líneas de colectivos controladas por el Gobierno porteño, los precios oscilarán desde $593 hasta $760 según la distancia.

El costo del viaje en subte subirá a $1.206, y los peajes en hora pico en las autopistas también mostrarán un ajuste significativo, alcanzando hasta $4.912,67.

Incrementos en servicios públicos

Las tarifas de electricidad y gas continuarán sus ajustes mensuales, siguiendo el ritmo de la inflación. Se anticipa un aumento del 3,6% para Edenor y 3,53% para Edesur.

El impacto en las boletas variará según la categoría del usuario; mientras algunos mantendrán bonificaciones, otros pagarán tarifas plenas. Pronto se implementará un nuevo esquema de subsidios enfocado en hogares vulnerables, que espera estar en marcha para 2026.

Aumentos en el mercado de alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos bajo la antigua ley de alquileres enfrentarán un aumento del 28,67% en diciembre, continuando la tendencia de desaceleración en los incrementos de precios en este sector.