Aumentos de diciembre: ¿Qué esperar?

Este último mes del año inicia con cambios en los precios que impactarán en la economía familiar. Desde prepagas hasta alquileres, las tarifas se ajustan en un contexto inflacionario preocupante.

Diciembre inicia con una serie de aumentos que se sienten en los bolsillos de los argentinos. Este mes, se confirma la aplicación de al menos cinco incrementos, destacándose las subas en prepagas, tarifas de servicios y alquileres.

Con un panorama inflacionario en ascenso, el índice de precios al consumidor (IPC) registró un aumento del 2,3% en octubre, y se prevé que el dato de noviembre esté cerca del 2,2%. Los ajustes que entran en vigencia superan estos números, complicando las expectativas de desaceleración de la inflación que se evidenciaron a comienzos de año.

Aumentos que llegan en diciembre

Prepagas

Las cuotas de medicina prepaga verán un incremento de entre 2,1% y 2,5% en diciembre, dependiendo del tipo de plan. Este ajuste responde a los costos de insumos médicos y honorarios profesionales. Por ejemplo, un plan individual que costaba $65,000 subirá a $66,300 y un plan familiar que estaba en $150,000 pasará a $153,300. En los casos de planes más altos, las cuotas podrían alcanzar los $204,600.

Detalles por prepaga:

– OSDE: 2,1% a nivel nacional; 2,5% en Patagónica.

– Galeno: 2,3%.

– Swiss Medical: 2,3%.

– Prevención Salud: 2,3%.

– Avalian: 2,3%.

– Hospital Alemán: 2,3%.

– Sociedad Italiana: 2,3%.

– Sancor: 2,3% en el AMBA.

Ajustes en gas y electricidad

A pesar de que no habrá nuevos aumentos en las tarifas de electricidad y gas para diciembre, las facturas reflejarán el consumo de noviembre. El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD). Así, los usuarios de Edesur pagarán un 3,53% más y los de EDENOR un 3,6% adicional en sus próximas boletas.

Incremento en el transporte público

Los precios de los boletos de colectivo y subte en el AMBA también se ajustan. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), el boleto de colectivo costará aproximadamente $594, y en el conurbano bonaerense, el pasaje básico será de $598. Esto representa un aumento del 4,4% en comparación con la tarifa anterior. Para el subte, el nuevo valor será de cerca de $1,207.

Aumentos en alquileres

Los alquileres experimentarán subas en diciembre, variando según el tipo de contrato. Los ajustes trimestrales aumentan en un 6,43%, mientras que los contratos con revisión cada cuatro meses se incrementarán un 8,46%. Por otro lado, los contratos semestrales sufrirán un ajuste del 14,1% y aquellos con ajuste anual alcanzarán un 39,2%.