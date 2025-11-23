Australia, Canadá e India establecen alianza tecnológica en IA y minerales en la cumbre del G20

En un esfuerzo conjunto por liderar en innovación tecnológica y sostenibilidad, Australia, Canadá e India han formalizado una alianza durante la reciente cumbre del G20 en Sudáfrica, centrada en inteligencia artificial, energía verde y minerales críticos.

Una Nueva Era de Cooperación Tecnológica

Este domingo, los líderes de Australia, Canadá e India establecieron la Asociación de Tecnología e Innovación Australia-Canadá-India (ACITI), un paso importante hacia una colaboración más profunda en el ámbito tecnológico. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, junto al gobernador del Banco de Canadá, Mark Carney, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se unieron para firmar esta alianza.

Compromisos en Innovación y Sostenibilidad

La declaración conjunta destaca la necesidad de crear cadenas de suministro resilientes y promover la adopción de tecnologías avanzadas. Albanese enfatizó en su perfil de X que buscan “nuevas maneras de cooperar en tecnología e innovación para el beneficio mutuo de nuestras naciones”.

Objetivos Estratégicos de la Alianza

La alianza ACITI no solo se enfoca en inteligencia artificial y minerales críticos, sino que aspira a explorar métodos para alcanzar la meta de emisiones netas cero. También busca diversificar recursos estratégicos, garantizando un desarrollo más seguro y sostenible para las tres naciones.

Próximos Pasos en la Cooperación

Los líderes acordaron realizar una nueva reunión en el primer trimestre de 2026 para evaluar el progreso de esta colaboración y fortalecer sus compromisos en áreas clave.

Declaración del G20: Un Compromiso Global

El cierre de la cumbre del G20 se caracterizó por la adopción de un Marco de Minerales Críticos, que se presenta como una guía voluntaria para transformar estos recursos en catalizadores de prosperidad y desarrollo sostenible.

Desafíos y Oportunidades Globales

La declaración del G20 también abordó la sostenibilidad de la deuda, reconociendo que muchos países enfrentan altos gastos de financiamiento que limitan sus inversiones. Se comprometieron a mejorar la transparencia y los procesos de reestructuración de deuda.

Acciones hacia la Transición Energética

En cuanto a la transición energética, los líderes expresaron su preocupación por el acceso limitado a la energía en muchas regiones, especialmente en África. El G20 planea respaldar metas ambiciosas hacia el 2030, incluyendo un triple aumento en la capacidad de energías renovables.

Potenciando el Crecimiento Inclusivo

La declaración resalta la necesidad de implementar políticas industriales sostenibles que aborden desigualdades y faciliten el acceso equitativo a recursos, promoviendo así un crecimiento inclusivo y equitativo.

Fomento de la Resiliencia Climática y Resolución de Conflictos

Respecto a la resiliencia climática, el texto llama a adoptar enfoques integrados para financiar respuestas rápidas ante desastres. Además, el G20 reitera su apoyo a los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en regiones en crisis, siguiendo los principios de la ONU.