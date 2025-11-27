Axel Kicillof aprueba el presupuesto y la ley fiscal, pero Ibarra advierte: ‘Sabor amargo para el gobernador’

El reciente debate en la Legislatura dejó a Axel Kicillof ante un panorama complejo, con el presupuesto 2026 y la ley fiscal aprobada, pero el endeudamiento de 3.600 millones de dólares en suspenso.

Durante una jornada extensa de negociaciones, Eduardo Ibarra, analista político, compartió sus insights en Canal E sobre las implicancias de las decisiones tomadas. “La sesión, que comenzó a las dos de la tarde, se extendió hasta la noche, dejando un sabor agridulce para el gobernador”, comentó Ibarra.

Presupuesto y Ley Fiscal: Avances Limitados

A pesar de la aprobación de la ley fiscal y el presupuesto 2026, el proyecto de endeudamiento fue postergado, complicando así las proyecciones financieras del gobierno provincial. “Se aprobó con objeciones, pero el tratamiento del endeudamiento se ha entregado para el viernes venidero”, indicó Ibarra.

El analista subrayó que el **Fondo de Fortalecimiento Municipal** depende de la autorización de este endeudamiento, ya que el 8% de los 3.600 millones estaba destinado a este fondo. “Sin esta autorización, la situación se complica”, enfatizó.

Desavenencias en las Negociaciones

Ibarra también apuntó a las dificultades que surgen de la oposición municipal, donde los jefes comunales del PRO y la UCR han establecido exigencias adicionales. “Están pidiendo que, si el endeudamiento no se aprueba, se acceda a un fondo de 120.000 millones para el Fortalecimiento Municipal, mientras que Kicillof solo ofreció 30.000 millones”. Esta disparidad de cifras complicó severamente las discusiones y llevó a una nueva prórroga. “Es uno de los principales puntos de discordia que mantuvo atascadas las negociaciones”, añadió.

Conflictos Internos en el Gobierno

Eduardo Ibarra anticipó que, a medida que se acerque la nueva sesión, las conversaciones entre oficialismo y oposición serán constantes. Sin embargo, el conflicto interno del oficialismo, especialmente la tensión entre Kicillof y La Cámpora alineada con Cristina Kirchner, podría complicar aún más la situación. “La interna es un factor que pesa sobre las negociaciones”, afirmó Ibarra.

La lucha interna también impacta la distribución de recursos a los municipios. “La Cámpora ha manifestado su preocupación por intimidaciones en algunos municipios relacionadas con el presupuesto”, concluyó el analista, sugiriendo que estas restricciones podrían generar más fricciones.