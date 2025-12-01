Axel Wahnish compara a Milei con Maradona y Messi: ‘Las Tres M’

En una reciente entrevista, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, desató una polémica al comparar a Javier Milei con leyendas del fútbol argentino como Diego Maradona y Lionel Messi, generando una avalancha de reacciones en redes sociales.

Wahnish, quien también es el rabino personal de Milei, afirmó que el actual presidente de Argentina forma parte de una “trilogía de ídolos” que incluye a estos dos gigantes del deporte. Su declaración fue clara: “Yo hace 20 años caía en Israel: Argentina-Maradona; hace 10 años: Argentina-Messi; ahora: Argentina-Milei. Es la triple M”. Aseguró, además, que Milei es un simbolo de lucha por la libertad y la democracia en el país.

Reacciones en Redes Sociales

No tardaron en surgir memes y comentarios burlones. Muchos usuarios cuestionaron la comparación entre Milei y las leyendas del fútbol, resaltando la disparidad entre sus trayectorias. Esta crítica se intensificó dada la cercanía de Wahnish con el presidente, lo que otorgó a sus palabras un peso particular.

Un Debate Cultural y Político

La equiparación de Milei con Maradona y Messi no solo alude a íconos deportivos, sino que abre un debate sobre cómo las figuras políticas pueden moldear su imagen. Usuarios en redes sociales argumentaron que la distancia entre la grandeza de Messi y Maradona y la carrera de Milei es evidente, lo que contribuyó a la respuesta humorística.

La Mítica Figura de Javier Milei

Este incidente también subraya un fenómeno creciente: el intento de transformar a Milei en una figura casi mítica. La narrativa que rodea su liderazgo mezcla política con elementos de celebridad, algo que, en un país polarizado, se convierte en un tema candente para la conversación digital.

La Batalla Simbólica en la Política Actual

La audaz afirmación de Wahnish no sólo atrajo atención, sino que también ilustra cómo, en la política contemporánea, la confrontación simbólica puede ser tan intensa como el debate de ideas. En esta ocasión, la «triple M» evocó más risas que apoyo.