AySA: Primer paso hacia la privatización bajo Milei

La victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre abre las puertas a una agenda de reformas económicas, que incluye la privatización de empresas estatales, como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Se prevé que un 90% de los acciones de la empresa sea transferido a inversores privados para 2026.

Desde su presidencia, Alejo Maxit ha trabajado en la reestructuración financiera de AySA, considerada fundamental para el futuro del servicio de agua y saneamiento en el país. La inminente licitación pública para transferir el control a inversores privados refleja la creencia del gobierno de que las empresas estatales son más efectivas bajo gestión privada.

Un Momento Clave: La Licitación y el Futuro de AySA

Luego de dos años de cambios significativos, la dirección de AySA ya tiene establecida una hoja de ruta clara. Los planes incluyen una licitación nacional e internacional que se prevé se realice a inicios de 2026. El decreto del gobierno establece que al menos el 51% de las acciones debe ser adjudicado a un Operador Estratégico, el cual será responsable de la operación y administración diaria.

Desafíos y Oportunidades en la Gestión de AySA

AySA ha enfrentado enormes déficits operativos, y las críticas al manejo anterior han sido contundentes. Se estima que, entre 2006 y 2023, el Tesoro nacional debió cubrir costos que suman alrededor de 14.100 millones de dólares. La exdirectora de la empresa fue acusada de malgastar fondos en patrocinios y otros gastos no esenciales.

Transformación y Resultados Económicos

A partir de 2024, AySA implementó un Plan de Optimización para reducir gastos y mejorar su situación financiera. Se instituyó un ajuste tarifario del 209%, ajustable mensualmente según índices económicos. Como resultado, la empresa reportó por primera vez un superávit operativo en años, lo que permitió una disminución significativa en su dependencia del Tesoro nacional.

Regulaciones Futuras y el Rol del Ente Regulador

El nuevo marco regulatorio establece que el Ente Regulador de Agua y Saneamiento se encargará de fijar tarifas y revisiones periódicas, garantizando ingresos suficientes para cubrir los costos operativos. Además, la Secretaría de Ambiente monitorizará la contaminación y la preservación de recursos hídricos.

Interés de Inversores y el Futuro de AySA

La gran pregunta es quiénes estarán interesados en adquirir la mayoría de las acciones de AySA y cómo se financiarán estas inversiones. Créditos blandos y oportunidades de financiamiento de organismos internacionales podrían jugar un papel clave en esta transición hacia la privatización.

A medida que se redefine el futuro de AySA, las expectativas del gobierno son claras: transformar una empresa históricamente deficitaria en un modelo eficiente de gestión privada que beneficie a la población.