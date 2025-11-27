BA Capital Gastronómica: Una Semana de Sabor y Cultura en la Ciudad

Desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre, la capital argentina invita a todos a disfrutar de una experiencia única que fusiona historia, tradición y modernidad a través de una variada propuesta gastronomómica. ¡Prepárate para redescubrir la ciudad a través de sus sabores!

Durante esta semana, Buenos Aires será el epicentro de una serie de eventos que celebran la riqueza cultural y gastronómica de la ciudad. Desde almuerzos comunitarios hasta ferias dedicadas al mate, cada propuesta promete sumergir a vecinos y visitantes en el vibrante espíritu porteño.

La Mesa de San Nicolás: Un Almuerzo Colectivo

El **29 de noviembre**, el Mercado San Nicolás (Av. Córdoba 1750) se transformará en un centro de convivencia con una larga mesa donde todos podrán compartir un almuerzo especial. Este encuentro, llamado La Mesa de San Nicolás, presentará un menú basado en productos frescos del mercado que incluye empanadas, picadas, ñoquis con peceto y más, todo por un valor de $19.000. Las reservas están abiertas hasta el 27 de noviembre, ¡No te lo pierdas!

Mate BA: Celebrando un Ritual Nacional

El **30 de noviembre**, Av. de Mayo se llenará de alegría con una celebración en honor al mate. Desde las 10 hasta las 19, productores y emprendedores de todas las regiones del país se darán cita para ofrecer degustaciones y actividades. Además, se inaugurará oficialmente el Museo del Mate, donde los visitantes podrán disfrutar de música en vivo, danzas folklóricas y múltiples propuestas culturales.

Retiro Abierto: Una Noche de Cultura y Gastronomía

El **27 de noviembre**, el barrio de Retiro vivirá su primera edición de Retiro Abierto de 18 a 22. Esta feria nocturna reunirá más de 50 espacios, incluyendo galerías y comercios, en un recorrido lleno de arte y delicias culinarias. El evento culminará con un concierto de Dante Spinetta en Plaza San Martín, prometiendo una noche inolvidable para todos.

Ciudad Joven BA: Diversión y Creatividad al Aire Libre

El **29 de noviembre**, el emblemático monumento de la Floralis Genérica acogerá el festival Ciudad Joven BA, un evento dedicado a las juventudes con música, deportes urbanos, y gastronomía. Este encuentro será un espacio de bienestar, formación y conexión, con actividades creativas dirigidas a las nuevas generaciones, ¡perfecto para disfrutar hasta la madrugada!

Sabe la Tierra: Ferias Gastronómicas Sostenibles

La red Sabe la Tierra continua su misión de fomentar el consumo responsable en distintos barrios de Buenos Aires. Durante toda la semana, estas ferias ofrecerán productos agroecológicos de temporada, quesos artesanales y más, promoviendo un vínculo directo entre productores y consumidores. Recuerda que se suspenden por lluvia, así que consulta antes de ir.

Patios Gastronómicos: Delicias por Todo Buenos Aires

Los tradicionales patios y mercados de Buenos Aires también estarán abiertos, ofreciendo una variedad de propuestas culinarias locales e internacionales. Entre ellos destacan:

Patio de los Lecheros (Donato Álvarez 175), Smart Plaza Patio (Pepirí 185), Patio Costanera Norte (Av. Rafael Obligado 7010) y más.

Una Semana para Disfrutar de Buenos Aires

Esta semana, la ciudad te invita a explorar su identidad cultural y gastronómica en un recorrido lleno de sabores, encuentros y recuerdos. Con una programación diversa, Buenos Aires reafirma su papel como una capital vibrante donde la gastronomía es parte fundamental de su cultura.