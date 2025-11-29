Bahía Blanca y empresas sellan acuerdo para financiar 13 proyectos hidráulicos

El intendente Federico Susbielles anunció un importante acuerdo que permitirá la ejecución de 13 obras hidráulicas esenciales para proteger a Bahía Blanca de contingencias climáticas. La iniciativa fue presentada en conjunto con representantes del sector industrial local.

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, reveló un acuerdo crucial que permitirá llevar a cabo 13 obras hidráulicas, fundamentales para garantizar la seguridad de los habitantes del distrito ante eventos climáticos adversos. Este anuncio se realizó junto a Gustavo Damiani, vicepresidente primero de la Unión Industrial de Bahía Blanca, y Gustavo Lucero, presidente de la Cámara de Permisionarios y empresas del sector químico, petroquímico, petrolero y cerealero.

Un Aporte Extraordinario para la Ciudad

Susbielles aclaró que las empresas químicas, petroquímicas y petroleras proporcionarán un aporte especial, equivalente a la sobretasa que ya abonan, destinado a financiar estas obras durante los ejercicios 2026 y 2027. «La fortaleza de Bahía Blanca reside en su gente; tenemos ciudadanos resilientes y trabajadores que representan los valores de nuestra comunidad», aseguro el intendente.

Las Obras que Transformarán la Seguridad de Bahía Blanca

El jefe comunal destacó que es imprescindible abordar las 13 obras hidráulicas, que generarán condiciones más seguras para los vecinos ante cualquier contingencia. “Este fondo específico se destinará exclusivamente a estas obras, lo que representa un apoyo considerable por parte de las empresas”, enfatizó.

El Compromiso de las Empresas con la Comunidad

Susbielles agradeció a las empresas que se han unido a esta iniciativa. «Estamos ante el dolor que una catástrofe causa en nuestra comunidad, pero hoy es un día significativo. Los bahienses y sus empresas están apostando al futuro y trabajando juntos por un beneficico colectivo», afirmó.

Bahía Blanca: Un Pilar Productivo en Argentina

El intendente también enfatizó que Bahía Blanca es un centro productivo vital y un referente en América. «El sector necesita crecer, y hoy reafirmamos el papel de las empresas como socios estratégicos en la reconstrucción de nuestra ciudad», añadió.

Diálogo y Colaboración: Claves del Éxito

Gustavo Damiani mencionó la importancia del diálogo como pilar fundamental para alcanzar este acuerdo: «Las empresas están completamente integradas a la comunidad y juegan un papel vital en la vida cotidiana, generando empleo y colaborando en infraestructura», afirmó.

Un Futuro Prometedor para Bahía Blanca

Gustavo Lucero destacó la comunicación constante como un factor clave para el éxito del acuerdo. Resaltó la necesidad de contar con un diálogo efectivo que permita generar soluciones y propuestas que beneficien a la comunidad.