Bajan las ventas en supermercados y mayoristas: Informe del INDEC

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas sufrieron un descenso en septiembre, revela un informe reciente del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Esta tendencia plantea interrogantes sobre el comportamiento del consumidor en el mercado.

Durante el mes de septiembre de 2025, los datos del Índice de Ventas Totales a Precios Constantes indican que las ventas en supermercados presentaron una disminución del 0,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Además, se registró una caída del 0,2% en relación al mes anterior, lo que sugiere un retroceso en el consumo a corto plazo.

Perspectivas de Ventas Acumuladas

A pesar de estos descensos en septiembre, el periodo acumulado de enero a septiembre de 2025 muestra una variación positiva del 2,7% en comparación con el mismo tramo del año 2024. Esta tendencia creciente podría reflejar un cambio en los patrones de compra a lo largo del año.

Impacto en el Mercado

La baja en las ventas en septiembre podría atribuirse a diversos factores, incluyendo la variabilidad en la economía y el poder adquisitivo de los consumidores. Es fundamental seguir de cerca los siguientes meses para evaluar si esta tendencia se consolida o si se trata de una fluctuación temporal.

En el contexto actual, el análisis de estos datos es crucial para entender el dinamismo del mercado y las necesidades cambiantes de los consumidores, lo que permitirá a las empresas adaptar sus estrategias y retener a su clientela.