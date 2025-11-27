Balean a dos jóvenes miembros de la Guardia Nacional en Washington: Lo que se sabe

Dos soldados de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos en un tiroteo cercano a la Casa Blanca, lo que ha conmocionado a la nación. Las autoridades han identificado a los afectados como Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24 años.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó en una rueda de prensa que ambos militares están hospitalizados y han sido sometidos a cirugías, mientras sus familias enfrentan momentos de angustia y esperanza. “Luchamos por su bienestar en este difícil momento”, expresó Pirro.

Imágenes del lugar del tiroteo donde se observaron manchas de sangre. – Cliff Owen – AP

Los dos soldados, desplegados en Washington una semana antes del tiroteo bajo la «Misión DC Segura y Hermosa», fueron atacados durante un servicio de patrullaje. Según reportes, sólo un día antes habían prestado juramento como miembros de la Guardia Nacional, lo que resalta el impacto de este trágico evento.

A raíz del tiroteo, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la movilización de 500 efectivos adicionales para reforzar la seguridad en la capital. Esta situación ha llevado a la fiscal a recalcar la valentía y compromiso de los miembros de la Guardia Nacional, quienes arriesgan sus vidas para proteger a los ciudadanos.

Un orificio de bala en el lugar del ataque, evidenciando la violencia del evento. – Cliff Owen – AP

Sarah Beckstrom, quien se unió a la Guardia Nacional en junio de 2023, y Andrew Wolfe, activo desde febrero de 2019, son recordados por su dedicación y servicio. Wolfe, un sargento técnico de la Fuerza Aérea, ha sido condecorado por su compromiso militar. “Todo lo que necesitamos ahora son oraciones por mi hijo”, declaró su padre a los medios.

Los padres de ambos soldados expresaron su angustia ante la situación, con Gary Beckstrom indicando que la recuperación de su hija es poco probable. “No va a haber recuperación”, afirmó con profundo dolor, mientras se encontraba a su lado en el hospital.

La fiscal Pam Bondi también resaltó el sacrificio de estos hombres y mujeres que se ofrecieron como voluntarios para trabajar en el feriado de Acción de Gracias, permitiendo que otros disfrutaran de tiempo con sus familias. “Ahora, en vez de eso, sus seres queridos están en hospitales”, lamentó Bondi.

Lugares con evidencias del tiroteo evidencian la inesperada violencia. – Cliff Owen – AP

El sospechoso, identificado como Rahmanullah Lakanwal, ha sido arrestado y enfrenta múltiples cargos, incluyendo agresión con intención de matar. La fiscal Pirro señala que aún es prematuro determinar si hay motivaciones detrás de su ataque, pero advierte que las acusaciones pueden intensificarse dependiendo del estado de los soldados.

“Oramos para que ellos sobrevivan. Si no lo logran, las acusaciones serán mucho más graves”, concluyó Pirro, reflejando la preocupación y la angustia que ronda este lamentable suceso.