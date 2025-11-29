Banco Columbia presenta «Clara», su nuevo asistente virtual de IA: descubre sus funciones.

Banco Columbia ha sorprendido al sector financiero con el anuncio del lanzamiento de "Clara", un innovador asistente virtual que estará disponible a partir del 1° de diciembre. Esta herramienta, desarrollada en colaboración con Aivo, redefine la interacción con los clientes al ofrecer un servicio de atención personalizado y en tiempo real.

El asistente se distingue de los chatbots convencionales por su capacidad de comprender y respondere a las necesidades de los usuarios de manera integral. «Clara» está diseñada para facilitar la gestión de productos y resolver inquietudes comunes, convirtiéndose en un aliado para quienes utilizan los canales digitales del banco, que incluyen:

Canales de Atención Disponibles

“Clara” brindará asistencia las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de:

WhatsApp

Home Banking

Sitio Web

Aplicación Columbia Banco Móvil

Una Propuesta Innovadora en el Sector Financiero

En un entorno donde la inteligencia artificial transforma el servicio al cliente, Banco Columbia busca establecer un modelo de atención proactivo que priorice la experiencia del cliente. Este asistente virtual no solo aborda consultas regulares, sino que también apoya en la gestión de nuevos productos financieros.

Un Proyecto que Refleja el Compromiso del Banco

Silvana Mabel Sacchi, responsable de Marketing y Canales Digitales de Banco Columbia, afirmó que “Clara” es un hito en la estrategia de atención al cliente del banco. “Estamos ofreciendo una atención más humana, ágil y personalizada, respaldada por la inteligencia artificial”, destacó.

Además, Sacchi expresó su orgullo por este lanzamiento, enfatizando el compromiso de la entidad en mejorar cada interacción y estar cada vez más cerca de sus clientes.

El Impacto de Otros Asistentes Virtuales en el Mercado

El Banco Provincia también ha incursionado en el uso de inteligencia artificial con “PIA” (Provincia Inteligencia Artificial), un asistente virtual que integra todos los canales de atención. Este desarrollo resalta la tendencia de la banca en adaptarse y evolucionar mediante la tecnología, ofreciendo respuestas más rápidas y personalizadas, un enfoque que también adopta «Clara».

La experiencia de “PIA” se centra en consultas sobre productos como la «Cuenta DNI» y «Plazo Fijo», reflejando una evolución tecnológica en la atención al cliente.

Una Mirada Futurista hacia la Banca

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, ha descrito a “PIA” como un símbolo de la transformación del sector público bancario, enfocándose en mejorar constantemente la atención al cliente. Este tipo de iniciativas subrayan un compromiso colectivo en la industria financiera por adoptar la innovación y poner al cliente en el centro de sus estrategias.