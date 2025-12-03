Banco de Corrientes lanza su primer cajero automático en Tatacuá

Ubicada en el corazón de Corrientes, la localidad de Tatacuá da un gran paso hacia la modernización con la apertura de su primer cajero automático del Banco de Corrientes. Este acontecimiento, subrayado por el gobernador Gustavo Valdés, simboliza un avance significativo en la inclusión financiera de la región.

El evento se llevó a cabo esta semana y estuvo presidido por Valdés, quien estuvo acompañado por el gobernador electo Juan Pablo Valdés, la presidenta del BanCo, Laura Sprovieri, y el intendente local Sergio Ramírez.

Un Hito en la Inclusión Financiera

Gustavo Valdés destacó que la llegada del cajero a Tatacuá representa el «paso final» de una política pública diseñada para ofrecer acceso a servicios bancarios en toda la provincia. En su discurso, enfatizó la importancia de esta medida durante la pandemia:

“La emergencia sanitaria nos mostró la falta de recursos en muchas localidades. No había forma de que las personas se trasladaran para acceder a sus fondos. Esta era una necesidad real para nuestra comunidad”, mencionó Valdés.

El gobernador también resaltó que la decisión de instalar cajeros automáticos no se basó en criterios económicos, sino en la urgente necesidad de facilitar la administración de recursos para todos los correntinos. Instó a la comunidad a valorizar el banco, que se centra en el bienestar de sus clientes.

Compromiso Social del Banco

Por su parte, Laura Sprovieri, presidenta del BanCo, reafirmó el compromiso social de la entidad, destacando que este cajero no es simplemente una máquina, sino una oportunidad de desarrollo para los habitantes de Tatacuá. “Esto significa llevar servicios financieros a quienes antes no tenían acceso,” subrayó.

“Nuestra misión es estar donde otros bancos no operan e invertir en comunidades que lo necesitan, priorizando el bienestar social por encima de las ganancias,” agregó Sprovieri.

El nuevo cajero, situado en la intersección de la calle Yatay y San Martín, cuenta con una superficie de casi 28 m² y tiene espacio para la instalación de hasta tres unidades adicionales en el futuro. El intendente Sergio Ramírez expresó su “profundo agradecimiento y alegría” por este logro, que fue una demanda sentida durante años.