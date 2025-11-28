Bancos en crisis: balances negativos generan preocupación

Los recientes balances del sistema bancario argentino reflejan un panorama adverso, pero también podrían abrir puertas para inversores en busca de oportunidades.

En una entrevista con Canal E, el ingeniero industrial y analista financiero Rubén Gramajo analizó los preocupantes resultados del sector bancario argentino y exploró las potenciales oportunidades que podrían surgir en este contexto.

Una Mirada a los Resultados del Sector Bancario

Gramajo destacó la gravedad de los resultados: “Al revisar los balances presentados recientemente, los números fueron, sin lugar a dudas, insatisfactorios”. Aunque ya se anticipaban datos negativos, el analista subrayó que la situación es aún más complicada de lo esperado. “Los detalles revelan un escenario complejo, donde casi todos los bancos reportaron pérdidas, a excepción de uno francés”, explicó.

Desafíos en el Acceso al Crédito

Uno de los principales puntos de preocupación que mencionó Gramajo es el endurecimiento de las condiciones crediticias. “La evaluación de riesgos se ha vuelto más estricta, dificultando el acceso al financiamiento tanto para individuos como para empresas”. Este endurecimiento, en gran parte, se debe a los altos niveles de morosidad, que alcanzan cifras récord en las últimas dos décadas.

Un Futuro con Posibilidad de Recuperación

A pesar de los desafíos actuales, el analista mantiene una visión optimista sobre el sector. “La situación adversa podría presentar oportunidades de compra para inversores”, aseguró. Argumentó que los bancos han sufrido un castigo excesivo en el mercado, siendo uno de los sectores más golpeados este año. Además, anticipa un crecimiento económico importante para 2026 que podría beneficiar a las entidades financieras. “Si la economía argentina crece entre un 4% y un 5% impulsada por el crédito, los bancos jugarán un papel clave en este proceso”, afirmó.

Gramajo también considera que la caída en los resultados del tercer trimestre podría ser temporal. “Siendo optimista, espero que lo que venga sea más prometedor, y que los resultados del tercer trimestre sean solo un bache en el camino”, concluyó.