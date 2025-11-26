Bancos extranjeros detienen créditos en Argentina, advierten desde España

Las grandes entidades bancarias BBVA y Santander implementan drásticos cambios en su operativa en Argentina para adaptarse a una situación económica cada vez más complicada.

En un contexto de incertidumbre económica, los bancos BBVA y Santander han decidido restringir la concesión de créditos y eliminar coberturas debido a su elevado costo, según informó el diario español Expansión.

De acuerdo al informe, «la situación es más alarmante de lo previsto», lo que ha llevado a estos bancos a adoptar un «plan B» para protegerse financieramente y recortar gastos. Si bien el crédito ha sido el área más afectada, también se están sacrificando las coberturas sobre el capital y los beneficios, lo que refleja la gravedad de la crisis.

Los problemas financieros de las familias argentinas se han agravado, triplicándose la morosidad en el último año, según el Banco Central.

Restricciones en la Concesión de Créditos

BBVA ha realizado significativos recortes en su cartera de créditos, como lo reconoce la directora financiera, Luisa Gómez. Por su parte, el consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, destacó que «los únicos préstamos que estamos otorgando en Argentina son a empresas exportadoras en dólares y a compañías del sector energético».

Perspectivas de Crecimiento a Futuro

A pesar de las dificultades actuales, Santander ha publicado que “se espera que el crecimiento continúe en 2026″. Este optimismo se basa en una mejora de la estabilidad macroeconómica y un aumento en el flujo de inversiones, señalado por el régimen de incentivos a las grandes inversiones.

Resultados Financieros de BBVA y Santander en Argentina

En el tercer trimestre del 2025, BBVA Argentina reportó un resultado neto de $38.071 millones, lo que representa un descenso del 39,7% respecto al trimestre anterior y del 70,9% comparado con el mismo período del año pasado. La disminución en los resultados operativos se atribuye principalmente a los menores ingresos, influenciados por mayores cargos por incobrabilidad.

En tanto, Santander Argentina indicó que en los primeros nueve meses de 2025 obtuvo un beneficio neto ajustado por inflación de $518.898 millones, lo que implica una reducción del 46% en términos reales respecto al año anterior. Los ingresos operativos netos también se vieron afectados, totalizando $2.713.325 millones, un 25% menos que el año pasado.

Preocupaciones por Morosidad y Cargos por Incobrabilidad

Los datos revelan que el cargo por incobrabilidad acumulado de Santander asciende a $590.327 millones, marcando un incremento del 113,4% en comparación con el tercer trimestre de 2024. La tasa de morosidad ha llegado al 5,07%, un notable aumento frente al 1,71% del septiembre anterior.