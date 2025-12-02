Bancos se oponen al pago de salarios y jubilaciones en billeteras virtuales

Las entidades bancarias han expresado su firme oposición a la propuesta de que las billeteras virtuales sean utilizadas para el pago de salarios y jubilaciones, medida que forma parte de una reciente reforma laboral.

Los Argumetos de los Bancos

En un comunicado conjunto, las asociaciones ADEBA, ABA y ABAPPRA destacaron que el actual sistema de depósitos en entidades reguladas ha demostrado ser “una de las políticas de Estado más exitosas de las últimas décadas».

Las entidades bancarias resaltaron la estabilidad del sistema financiero nacional, subrayando su capacidad de mantenerse sólido a través de las crisis que Argentina ha enfrentado en las últimas tres décadas. Además, aseguraron que el nivel de servicios es excelente y, lo más importante, gratuito para los usuarios.

Las billeteras virtuales, en cambio, han solicitado la regulación para ofrecer servicios de «cuentas sueldo» y «jubilaciones», pero lo han hecho sin el respaldo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), lo que implica un riesgo para los fondos de los usuarios.

Posibles Consecuencias Sin regulaciones

Los bancos argumentaron que, aunque esta medida podría beneficiar a las billeteras virtuales, implicaría un riesgo considerable para empleados y jubilados. “Esto podría poner en peligro el patrimonio de los trabajadores y generar contingencias para el Estado”, expresaron.

Desde el sector bancario, se insistió en que, según la normativa vigente y las prácticas internacionales, es vital que los salarios y jubilaciones se gestionen a través del sistema bancario formal. La disminución de requisitos de formalidad podría acarrear más costos y riesgos que beneficios.

¿Por Qué las Billeteras Virtuales No Son una Opción Segura?

En su comunicado, las entidades bancarias enumeraron varias razones que justifican su postura en contra del uso de billeteras virtuales para el pago de haberes:

“Solo las entidades financieras pueden ofrecer la seguridad y garantía absolutas de los fondos recibidos por los asalariados. Las billeteras virtuales carecen del nivel de seguridad, transparencia e integridad técnica requeridos”. Además, afirmaron que los bancos están sujetos a regulaciones prudenciales tanto locales como internacionales y operan bajo un marco de supervisión del BCRA.

Según las instituciones financeiras, permitir la transferencia de fondos de la banca tradicional hacia billeteras virtuales podría limitar la capacidad del sistema financiero para generar préstamos, lo que podría afectar negativamente a la economía. “Al traspasar los fondos, estos pierden su esencia para financiamientos”, agregaron.

Finalmente, advirtieron que “esta decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes en caso de problemas económicos en las billeteras virtuales”, lo que pone aún más en entredicho su viabilidad como opción de pago.