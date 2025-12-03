Bancos solicitan prohibir pagos de sueldos y jubilaciones a billeteras digitales

El enfrentamiento se intensifica en Argentina, donde los bancos rechazan que las plataformas fintech gestionen el pago de haberes, defendiendo su papel en la economía del país.

Las entidades bancarias en Argentina han expresado su firme oposición a que las billeteras digitales manejen el pago de salarios y jubilaciones, en medio de un debate por una reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Las Entidades Financieras se Unen Contra las Fintech

Las principales cámaras del sector financiero, como la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA), han emitido un comunicado conjunto advirtiendo sobre los riesgos de habilitar a las billeteras para esta función.

Un Sistema Bancario Estable y Seguro

Los bancos sostienen que el sistema actual ha sido «una de las pocas políticas de Estado exitosas» en las últimas tres décadas, incluso en contextos de crisis.

Argumentan que este esquema asegura gratuidad, seguridad y supervisión regulatoria por parte del Banco Central, algo que las fintech no garantizan.

Riesgos para Trabajadores y Jubilados

Las entidades financieras advierten que permitir la acreditación de salarios y jubilaciones fuera del sistema bancario expondría a los trabajadores y jubilados a riesgos innecesarios.

Esta posición se dirige especialmente hacia plataformas como Mercado Pago, que ya ha comenzado a gestionar algunos pagos sociales y busca expandir su participación.

El Conflicto entre Bancos y Fintech

La disputa entre los bancos y las fintech se intensifica en un terreno donde ambas industrias buscan dominar aspectos como cobros y transferencias.

Los bancos defienden su exclusividad en el pago de sueldos y jubilaciones.

Posturas de las Billeteras Virtuales

Las billeteras virtuales argumentan que su inclusión en este proceso podría mejorar la competencia y la experiencia del usuario.

Sin embargo, las entidades bancarias mantienen que la falta de regulación podría ocasionar inseguridades y falta de confianza en estos sistemas.

Contexto de la Reforma Laboral

Este debate se da en el marco de la reforma laboral que el Gobierno está preparando para presentar al Congreso, que busca flexibilizar los medios de pago de haberes.

Adicionalmente, al inicio de su gestión, el Gobierno intentó permitir la competencia en el pago de nóminas mediante el decreto 70/23, aunque esta medida fue suspendida tras la intervención judicial sobre la reforma laboral.

Actualmente, el sistema bancario maneja cerca de 10 millones de cuentas sueldo y más de 620.000 empresas están involucradas en el pago de haberes. Además, existen aproximadamente 14,7 millones de cuentas relacionadas con jubilaciones y pensiones.