Banda de Zavaleta secuestra a joven; tres policías arrestados

Una serie de allanamientos en la villa Zavaleta revela un oscuro trasfondo de corrupción policial y actividad criminal, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra la delincuencia en Argentina.

Allanamientos y Detenciones en Barracas

En una operación coordinar por el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal, se llevaron a cabo múltiples allanamientos en la villa Zavaleta bajo la dirección de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Taiano. El objetivo del operativo fue desarticular una banda de delincuentes provenientes de Trujillo, Perú, acusados del secuestro de un joven argentino el pasado 17 de mayo.

Corruptela Policial y Arrestos

La situación se complica aún más con la detención de tres oficiales de la Policía de la Ciudad en relación con el mismo caso. Estas detenciones surgieron tras una investigación de la Oficina de Transparencia, la cual se activó a raíz de un aviso de la Justicia federal.

Resultados del Operativo

Durante el operativo, al menos una persona fue detenida y varios individuos fueron demorados. Entre ellos, un hombre portaba una cédula de conducir falsa y era investigado por su conexión con Deivi Junior Romero Ullilen, conocido como “El Jorobado Deivi”, líder de la banda Los Compadres, quien está acusado de múltiples homicidios en Perú.

La Víctima y el Modo de Operar

La víctima de este secuestro, un joven de 24 años de Ciudad Oculta, fue mantenida cautiva en un automóvil y liberada después del pago de un rescate. Fuentes del caso indican que el secuestro estuvo precedido por extorsiones, un método típico de las bandas trujillanas.

Investigaciones Adicionales

Un análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano permitió a los investigadores rastrear el trayecto del vehículo utilizado en el secuestro. Curiosamente, una camioneta de la Policía de la Ciudad apareció en la escena, lo que plantea serias preguntas sobre la complicidad de algunos oficiales.

Un Volkswagen Voyage y una motocicleta también fueron identificados como parte del esquema de cobro del rescate. Tras una intensa persecución, el principal sospechoso fue capturado en Pompeya, donde se le confiscaron documentos falsificados.

Complicidad Policial en el Caso

Los vídeos entregados por la Policía de la Ciudad han complicado aún más la situación de sus propios efectivos, lo que agrava el escándalo en torno a este caso de secuestro y corrupción.