Bariloche se prepara para una mágica Navidad

La ciudad patagónica se prepara para un diciembre lleno de alegría y actividades familiares con el lanzamiento de su famosa celebración navideña.

Bariloche se alista para dar inicio a Navidad en Bariloche, un evento que se ha consolidado como un símbolo de la festividad en Argentina. El lunes 8 de diciembre, el Centro Cívico será el escenario principal de esta celebración, que ofrecerá una variada programación durante todo el mes, hasta el 6 de enero.

Un Comienzo Espectacular

A las 20:15, la velada comenzará con el show navideño «Rock & Walsh», seguido del esperado concierto «Argentina en Navidad», que contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, bajo la dirección del Maestro Martín Fraile, y una aparición especial de Daniel Ruggiero. Sin embargo, el momento cumbre se dará a las 21:45 con el encendido del árbol de Navidad, donde también estará presente Papá Noel, iluminando por completo el Centro Cívico.

Más Actividades para Disfrutar en Familia

La agenda navideña es extensa y promete diversión para todos. Entre las propuestas se destacan la Casa de Papá Noel, la Aldea Navideña, el Show del Grinch y un Mercado Navideño repleto de productos locales. Bariloche se transformará en un destino mágico donde familias y amigos podrán disfrutar juntos del espíritu festivo.