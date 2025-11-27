Barnaby Joyce evalúa unirse a One Nation tras dejar el Partido Nacional

Barnaby Joyce Anuncia Su Renuncia al Partido Nacional: ¿Un Nuevo Rumbo en la Política Australiana?

El exviceprimer ministro Barnaby Joyce ha decidido dejar el Partido Nacional, buscando nuevas oportunidades en el escenario político. En su declaración, expresó su descontento con la falta de comunicación dentro de su partido y reveló que no se presentará a las próximas elecciones en New England.

Barnaby Joyce, una figura emblemática de la política australiana, ha confirmado su salida del Partido Nacional, argumentando que desea un destino mejor que el de los escaños en la oposición. En una emotiva declaración ante el Parlamento, Joyce admitió sentirse ignorado por el liderazgo de su partido.

Una Decisión Difícil Tras Tres Décadas

“Después de 30 años con el Partido Nacional, renuncio con un peso en el corazón y lamento el daño que esta decisión pueda causar”, compartió Joyce, quien ha sido un defensor vocal de los intereses de la Australia rural.

Un Cambio de Estrategia Política

Joyce ha mencionado que está contemplando unirse a One Nation, aunque no ha tomado una decisión final. “Estoy considerando seriamente unirme a ellos, pero eso dependerá de los próximos pasos en mi carrera”, explicó. Además, aseguró que no se postulará para las próximas elecciones, pero no cerró la puerta a una posible candidatura al Senado.

Desilusiones y Reflexiones en el Parlamento

El exdiputado pasó sus últimos días en el parlamento en una atmósfera agridulce, con miembros de la oposición incluso invitándolo a unirse a su grupo. “Es encantador aquí”, bromeó la diputada independiente Monique Ryan mientras Joyce se preparaba para su discurso de renuncia.

La Relación con el Liderazgo Nacional

Joyce también habló sobre su intento fallido de reparar una relación fracturada con los líderes del partido, señalando que no hubo comunicación sustantiva desde su anuncio inicial de renuncia. “Es derecho del partido elegir a sus líderes, y si no hay una relación de trabajo efectiva, es mejor buscar nuevas alternativas para hacer tu trabajo”, acotó.

Reacciones y Opiniones en el Partido Nacional

Algunos colegas, como Michael McCormack, expresaron su decepción por la posible partida de Joyce, instándolo a reflexionar sobre las oportunidades que le ha brindado el partido. “Espero que considere lo que ha logrado, incluyendo el honor de ser viceprimer ministro”, comentó McCormack.

Legado y Futuro en la Política

Las opiniones sobre el impacto de Joyce en el partido son diversas. La senadora Bridget McKenzie destacó su trabajo por la Australia rural, aunque advirtió que un cambio a One Nation podría empañar su legado. “Eso podría ser un gran retroceso”, afirmó.

Expectativas de un Cambio Dramático

Con cada vez más rumores sobre su futuro político, la atención ahora se centra en si Joyce se unirá a One Nation o se convertirá en un miembro independiente en el parlamento. Los analistas anticipan que su decisión podría afectar significativamente las elecciones en las regiones rurales, donde el apoyo a One Nation está en ascenso.