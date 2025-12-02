Barracas incorpora a jugadoras para la Sudamericana

Barracas Central da un paso significativo hacia la inclusión y el desarrollo del fútbol femenino, solicitando a la AFA la incorporación de su equipo en la Divisional C para la próxima temporada.

En un marco de crecimiento y transformación, Barracas Central ha comunicado su intención de formar un equipo de fútbol femenino en la Divisional C. Esta medida es crucial para cumplir con los requisitos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que exige a los clubes con aspiraciones internacionales contar con una categoría femenina activa.

El Contexto de la Solicitud

La reciente victoria de Lanús en la Copa Sudamericana ha abierto la puerta para que Barracas Central aspire a competir en torneos internacionales. Sin embargo, la normativa de Conmebol establece condiciones que deben ser satisfechas para participar, y la falta de un plantel femenino ponía en riesgo dicha posibilidad.

Requisitos Esenciales de Conmebol

Conmebol ha implementado un Sistema de Licencias de Clubes que busca elevar los estándares del fútbol en la región. Entre las exigencias se encuentra la formación de un equipo femenino activo, el cual debe participar en competiciones avaladas por la asociación nacional de cada país.

Declaraciones del Club

En su comunicado oficial, Barracas Central destacó: “Hemos solicitado a la AFA la inclusión de nuestro equipo de fútbol 11 en la Divisional C para la temporada 2026” como parte de su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino. El club también expresó su deseo de participar en el torneo SUB-19, asegurando así el cumplimiento de los requisitos para acceder a competencias internacionales.

La aprobación de estas solicitudes por parte de la AFA, liderada por Claudio Tapia, será fundamental para que Barracas Central pueda competir por un lugar en la próxima Copa Sudamericana.