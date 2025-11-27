Beneficios del Mate en el Día Nacional: Salud y Tradición

Cada 30 de noviembre, Argentina rinde homenaje a una de sus tradiciones más queridas: el Día Nacional del Mate. Esta fecha, que se celebra en todo el país, refleja la profunda conexión de los argentinos con esta infusión.

El mate no es solo una bebida; es un símbolo de compañerismo y amistad. En cada rincón de Argentina, desde el sur hasta el norte, el mate acompaña desayunos y meriendas, uniendo a amigos y familias en rituales compartidos.

Consumo de Yerba Mate: Un Incremento Notable

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el consumo interno de esta infusión ha mostrado un crecimiento del 12% en los primeros siete meses de 2025, con un total de 161,87 millones de kilogramos enviados a centros de distribución. En julio, solo se comercializaron 23,59 millones de kilos. La preferencia por los paquetes de medio kilo continúa, representando más del 54% de las ventas, mientras que los de un kilo siguen con un 38,8%.

Tradición en Cada Sorbo: Cómo se Toma el Mate

La forma más habitual de disfrutar el mate en Argentina es caliente y con bombilla, mientras que en otros países como Paraguay, se prefiere el tereré, una versión fría. La infusión se prepara con agua caliente a 70–80°C, y aunque muchos optan por cebar en ronda, la tendencia hacia el uso de mates individuales está en aumento.

Una Historia que Trasciende Generaciones

Los orígenes del mate se remontan a los nativos guaraníes de América del Sur, quienes descubrieron sus beneficios. La tradición fue adoptada por los gauchos y, posteriormente, se expandió a países vecinos como Uruguay y Paraguay. En 2013, el mate fue declarado infusión nacional de Argentina, simbolizando más que una bebida: representa hospitalidad, generosidad y comunidad.

Beneficios de Beber Mate: Más que una Tradición

De acuerdo con el INYM, el mate contribuye a la hidratación diaria, se caracteriza por ser hipocalórico y rico en antioxidantes. La bioquímica Ana Thea, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, afirma que combinar el mate con una dieta equilibrada y ejercicio regular favorece la salud y previene enfermedades crónicas.

El mate aporta compuestos bioactivos que ayudan a mantener el equilibrio intestinal, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas. Por su alto contenido de antioxidantes, esta infusión resalta su lugar en una vida saludable.