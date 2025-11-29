Bergman Regresa a la Calle Corrientes: ¿Un Regreso o una Continuidad?

La muestra «Che Bergman, La milla Bergmaniana» llega a Buenos Aires, un evento que celebra la huella perdurable de Ingmar Bergman desde 2017, resaltando su relevancia en el contexto argentino.

Un Viaje por la Historia del Cine en Corrientes

Ubicada en el corazón cultural de Buenos Aires, esta exposición se extiende por la emblemática calle Corrientes, un epicentro de la intelectualidad y el cine argentino.

El Núcleo de la Muestra

Desde Callao hasta 9 de Julio, se exhibirán artículos únicos relacionados con el maestro, incluyendo afiches, documentos y programas que establecen un diálogo intergeneracional. La muestra, ubicada en la UMSA Artes en Sarmiento 1565, ofrece un enfoque renovado sobre la obra de Bergman, además de rendir homenaje a su influencia en el cine y el teatro.

Bergman y el Contexto Social de los Años 60

Los años sesenta no solo vieron erigirse a figuras como Che Guevara y el movimiento del Di Tella, sino también a Bergman, cuyas películas resonaron con una sociedad en transformación. A 12.263 kilómetros de distancia, sus cuestionamientos sobre la existencia y el propósito llegaron a cautivar al público argentino.

Clásicos que Marcaron Época

El cine Lorraine fue el sitio donde el trabajo de Bergman se proyectó por primera vez en el país, ofreciendo obras maestras como El séptimo sello y Persona. El vistazo retrospectivo a estos films, que se proyectarán en el Palacio Libertad, es una oportunidad invaluable para revivir momentos cinematográficos en un espacio que fue testigo de su historia.

Una Celebración Colaborativa

La curaduría está a cargo del investigador Raúl Manrupe, junto a un talentoso equipo que ha trabajado en la promoción del legado bergmaniano. La muestra cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia en Buenos Aires y la Usina Audiovisual Lumiton, reforzando la importancia del intercambio cultural entre ambos países.

Interacción y Proyección Futuras

Montada hasta febrero de 2026, la muestra busca no solo exponer documentos históricos, sino también provocar el debate y reflexión en torno a la obra de Bergman. La invitación está abierta a todos los amantes del cine y la cultura: un encuentro donde la historia y la actualidad se encuentran.

*Raúl Manrupe, curador de la muestra, autor e investigador