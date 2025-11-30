Billeteras Virtuales en Ascenso: Entendiendo la Convergencia

En un contexto donde la digitalización de los pagos avanza rápidamente, Argentina se posiciona como un referente mundial en la eliminación del uso del efectivo. La reciente edición de Devconnect, el evento más importante de Ethereum, destacó esta evolución mediante un panel de discusión con destacados líderes del sector.

Un Ecosistema Dinámico y Diversificado

Durante la mesa redonda, Patricia Furlong, de Global Processing, describió el ecosistema de pagos argentino como complejo, debido a la diversidad de actores y métodos. «A pesar de su complejidad, el sector presenta grandes oportunidades para simplificar y mejorar la experiencia del usuario», afirmó.

Román Sarria, CEO de Suga, enfatizó la capacidad creativa de la industria: «En Argentina, todo lo que no está prohibido está permitido, lo que nos impulsa a innovar y a romper paradigmas».

Por su parte, Victoria Minassian, de Naranja X, añadió que el ecosistema está altamente digitalizado gracias a la innovación y regulación conjunta, creando un entorno competitivo y colaborativo.

Alto Nivel de Adopción Tecnológica

Mariano Biocca, moderador del evento, destacó que alrededor de 37,5 millones de argentinos tienen acceso a algún tipo de cuenta financiera, lo que refleja la alta penetración de servicios bancarios y virtuales. A pesar de las similitudes en tendencias, Furlong advirtió que cada mercado presenta características únicas que complican la replicación de modelos de negocio.

Argentina se distingue por su rápida adopción de tecnologías emergentes, como el tap to phone y la tokenización, permitiendo una digitalización ágil de los métodos de pago. «Estamos operando con dos esquemas de cuentas que no se observan fácilmente en otros lugares», concluyó Furlong.

El Usuario en el Centro de la Innovación

Minassian destacó la importancia de entender al usuario y crear soluciones que atiendan sus necesidades reales. Un claro ejemplo de esta filosofía es la función **Frascos** de Naranja X, diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar y hacer rendir su dinero de manera efectiva.

El ecosistema también está viendo un auge en proyectos innovadores en el ámbito cripto, lo que podría impulsar un cambio significativo en el sector tradicional. Sarria mencionó que aún existen monopolios, especialmente en el sector de tarjetas, que están empezando a cambiar gracias a la competencia y la tecnología emergente.

El Futuro de las Fintech y Criptomonedas en Argentina

Furlong enfatizó que, mientras que el efectivo sigue siendo parte del panorama, el mundo cripto está en constante evolución y coexistencia con tecnologías tradicionales. «Nos dirigimos hacia un entorno donde las soluciones innovadoras se integran cada vez más», agregó.

Minassian concluyó que el verdadero desafío radica en cómo las empresas pueden evolucionar sin perjudicar la experiencia del usuario. «La tecnología, especialmente la blockchain, tiene el potencial de resolver necesidades no cubiertas», finalizó, dejando entrever un futuro prometedor para el sector fintech argentino.