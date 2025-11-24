Bitcoin arranca la semana a la baja y se encamina a su peor mes desde 2022

La criptomoneda más famosa del mundo comienza la semana con serias caídas, posicionándose rumbo a uno de sus meses más oscuros en más de un año. ¿Qué está sucediendo en el criptoespacio?

El bitcoin ha enfrentado pérdidas significativas debido a una intensa ola de venta, apuntando a su peor desempeño mensual desde el año pasado. Tras una pequeña recuperación durante el fin de semana, la moneda digital se registró por debajo de los US$86.000 en Londres el lunes, una caída del 2,3%. Aunque logró estabilizarse, el mercado se mantiene en estado crítico.

La Tendencia Actual y las Fluctuaciones del Mercado

A pesar de que el valor del bitcoin se sitúa por encima del mínimo de US$80.553 alcanzado el viernes, no hay grandes motivos para festejar. La situación del mercado cripto en general no se ve alentadora, incluso frente al creciente respaldo institucional y a las victorias regulatorias obtenidas recientemente.

Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets, comentó: “Los movimientos iniciales muestran una leve debilidad, pero son dentro de lo esperado. Se prevé que el bitcoin opere entre US$80.000 y US$90.000 mientras el mercado evalúa la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU.”.

Contexto Económico y Proyecciones

Las transacciones de futuros en índices bursátiles de Estados Unidos aumentaron el lunes tras una semana llena de volatilidad, impulsadas por el optimismo de posibles recortes en las tasas de interés. Sin embargo, noviembre se perfila como un periodo complicado para el bitcoin, comparado con el colapso que vivió el mercado cripto en 2022, cuando la caída del exchange FTX marcó un hito.

Niveles Críticos y Perspectivas para el Futuro

Rachael Lucas, analista de BTC Markets, destaca que los US$85.200 son un soporte crucial tras la ruptura de la semana pasada. “Los factores técnicos y macroeconómicos prevalecen sobre los fundamentales. Sin embargo, históricamente, estas liquidaciones suelen preceder repuntes, siempre y cuando no se presenten nuevos choques”, añadió.

A pesar del leve rebote durante el fin de semana, el bitcoin está aproximadamente 30% por debajo de su máximo histórico del mes pasado, y persiste la incertidumbre sobre su recuperación sin un impulso significativo. Además, el interés en futuros permanece un 36% por debajo del pico de octubre, que alcanzó los US$94.000 millones.

Retiradas Significativas y Cambios en el Panorama Inversionista

Más de US$3.500 millones han sido retirados de los fondos cotizados en bolsa estadounidenses que se enfocan en bitcoin, herramientas que habían demostrado ser esenciales para el precio del activo. No se prevé un cambio inmediato en esta tendencia.

Según analistas de Deutsche Bank, “a diferencia de caídas anteriores impulsadas por la especulación minorista, este descenso ocurre en un contexto de fuerte participación institucional y ajustes de política que complican aún más el panorama económico”.

Por otro lado, el impacto en los inversores que ingresaron al mercado en niveles elevados es notable. Las pérdidas realizadas en las carteras de corto plazo han escalado a US$630 millones diarios, el récord más alto desde la crisis de junio de 2022.

Desafíos y Oportunidades en el Mercado Cripto

Por último, la alta cantidad de pérdidas realizadas endurece la situación, con una estructura de resistencia más densa entre US$106.000 y US$118.000. Los analistas de Glassnode afirman: “El mercado necesita absorber a los vendedores en dificultades o requerirá una fase prolongada de acumulación antes de estabilizarse.”