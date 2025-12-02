Bitcoin se desploma en diciembre tras alcanzar un máximo histórico en octubre

Bitcoin se hunde un 6% y teme por su futuro en diciembre

El criptomercado inicia diciembre con la caída de Bitcoin, que se desplomó casi un 6%, dejando a los inversores preocupados por su dirección en este último mes del año.

01.12.2025 • 15:45hs • mundo cripto

Bitcoin (BTC), el líder del mercado de criptomonedas, sufrió otro golpe el 1 de diciembre, cayendo cerca de un 6% y estableciendo su valor alrededor de los u$s85.000 en la tarde. Este descenso marca un cambio brusco tras un noviembre lleno de altibajos.

Durante la madrugada del primer día de este mes, el precio de BTC alcanzó un mínimo diario de aproximadamente u$s85.626,75, según datos de Binance.

Un noviembre complicado para Bitcoin

El 2025 había iniciado con un repunte significativo en el valor de Bitcoin, que alcanzó un nuevo máximo de u$s126.000 en octubre. Sin embargo, ese hito ha sido acompañado por una corrección acumulada que supera el 30%, lo que ha dejado preocupados a muchos inversores.

Volatilidad y sus efectos en el mercado

Actualmente, el mercado enfrenta una alta volatilidad, caracterizada por movimientos bruscos en los precios y una incertidumbre latente en torno a factores macroeconómicos y regulaciones. Esta inestabilidad ha derivado en una disminución notable de la capitalización del mercado cripto, reavivando debates sobre la influencia de la especulación y la economía global.

La gestora Hashdex se ha pronunciado al respecto, sugiriendo que la volatilidad podría ser un «ruido» pasajero, abriendo la posibilidad de una recuperación en 2026 gracias a los fuertes fundamentos del ecosistema cripto.

Impacto en la confianza de los inversores

La reciente caída ha generado nerviosismo en el mercado, haciendo que muchos inversores que ingresaron a BTC en su pico de octubre se cuestionen si es mejor mantener sus posiciones o liquidar. Esta situación ha llevado a una pausa en el apetito por el riesgo y ha fomentado un regreso a estrategias más cautelosas.

La experiencia reciente recuerda a los inversores que el mercado cripto sigue afectado por variables externas, como las decisiones regulatorias y los cambios en la economía global, lo que influye en sus precios de manera significativa.

Este descenso de Bitcoin al comenzar diciembre representa un punto crítico para el criptomercado, revelando los riesgos de un activo tan volátil. Sin embargo, a pesar del panorama desalentador, analistas coinciden en que este desplome no altera los fundamentos del ecosistema, dejando un camino abierto hacia una posible recuperación en el futuro.