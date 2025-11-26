Bitso Presenta su Criptomoneda y Anuncia Futuros Perpetuos

La exchange descentralizada de Bitso promete transformar el trading onchain con un agregador multiplataforma y el lanzamiento de su propio token en 2026.

Bitso, el líder en servicios financieros digitales de América Latina, amplía su ecosistema Onchain al presentar un innovador agregador de derivados perpetuos y anunciar el lanzamiento de su token Bitso Onchain para el año 2026.

El Acelerador del Trading: Nuevo Agregador de Futuros Perpetuos

El agregador de Bitso Onchain, programado para debutar en el primer trimestre de 2026, transforma la experiencia de trading al ofrecer una plataforma unificada que facilita múltiples operaciones en un solo lugar.

Características Clave del Agregador

A diferencia de las plataformas tradicionales que requerían múltiples accesos, los traders podrán:

Depositar una sola vez y operar de forma integrada.

Disfrutar de saldos unificados en USDC.

Acceder a un enrutamiento inteligente para la mejor ejecución posible.

Monitorear su rendimiento combinado en todos los mercados de futuros.

Generar múltiples flujos de ingresos simultáneamente.

La Temporada de Puntos Onchain Comienza Pronto

El 1 de diciembre marcará el inicio de la Temporada 0 del Sistema de Puntos Onchain, donde los participantes podrán acumular puntos y disfrutar de recompensas exclusivas.

Este sistema se introducirá como un precursor al lanzamiento de la versión beta del agregador y a la evolución de los planes de Bitso Onchain.

Bitso anticipa lanzar su propia criptomoneda en 2026.

“Bitso Onchain representa nuestra visión de llevar la esencia de Web3 a los usuarios. Nos enfocamos en crear un entorno de trading que combine rapidez, equidad y transparencia”, afirmó Daniel Vogel, CEO y cofundador de Bitso.

“Nuestra meta es construir una plataforma global con tecnología de autocustodia que ofrezca la misma simplicidad de un exchange centralizado, pero sin renunciar a las ventajas de la apertura que brinda el mundo cripto”, añadió.