Bitwise lanza ETF de Avalanche con recompensas por staking

El camino hacia un acceso más económico al ecosistema Avalanche está cerca de hacerse realidad en EE. UU. con el nuevo ETF de Bitwise, que promete redefinir la inversión en criptomonedas.

Bitwise vuelve a destacarse en el mundo cripto al presentar su ETF de Avalanche, un producto pionero que no solo permite la inversión en una de las altcoins más prometedoras del mercado, sino que también otorga la oportunidad de generar ingresos a través del staking.

Una Oportunidad Única en el Mercado Cripto

La gestora ha realizado una revisión de su presentación S-1 y ha renombrado el ticker a BAVA, buscando simplificar su propuesta y diferenciarla claramente de sus competidores. Con una tarifa récord de solo el 0,34%, BAVA se posiciona como la opción más competitiva en comparación con VanEck (0,40%) y Grayscale (0,50%).

Características Innovadoras que Marcan la Diferencia

No solo se trata de un costo atractivo; lo que realmente resalta a BAVA es la capacidad de poner en staking hasta el 70% de las tenencias de AVAX, algo que no se había visto antes en ETFs de EE. UU. Esta opción fue habilitada tras la reciente guía fiscal del IRS sobre recompensas en redes Proof-of-Stake.

Para maximizar la atracción de inversores, Bitwise también ha anunciado una exoneración total de comisiones durante el primer mes para los primeros 500 millones de dólares administrados, dejando claro su objetivo de convertirse en la opción más asequible para acceder a Avalanche.

Un Producto Híbrido para Inversores Inteligentes

Según el contador cripto Juan Clavero, «el staking dentro de un ETF crea un nuevo tipo de producto híbrido que no solo replica el precio spot del activo, sino que también genera ingresos adicionales de la red».

Con una retención del 12% de las recompensas para gastos operativos, el resto se distribuirá entre los accionistas, lo que añade un atractivo adicional en un entorno donde la competencia se intensifica.

Seguridad y Transparencia: Claves para Atraer Inversores

Para abordar las preocupaciones sobre riesgos, Bitwise ha implementado medidas de seguridad robustas. El documento revisado incluye una reserva de liquidez para garantizar la estabilidad durante períodos de alta volatilidad, junto con un esquema de custodia mejorado en colaboración con Coinbase.

En un contexto donde la regulación se vuelve más severa, la firma busca convencer a la SEC de que BAVA es capaz de operar de manera confiable, incluso en condiciones de mercado desafiantes.

Una Mirada al Futuro

Si se aprueba, BAVA comenzará a cotizar en NYSE Arca, mientras que la competencia de VanEck y Grayscale seguirá en NASDAQ. Los primeros meses de 2026 serán cruciales no solo para determinar quién se lanza primero, sino también para establecer quién dominará la nueva era de los vehículos de inversión en criptomonedas.

Bitwise tiene en mente un objetivo claro: captar el interés de instituciones que buscan diversificar sus carteras más allá de Bitcoin y Ethereum. Para Avalanche, esta innovación puede ser el impulso necesario para consolidarse en el competitivo espacio de las redes Proof-of-Stake.