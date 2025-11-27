Bitwise lanza un nuevo ETF de Dogecoin en Wall Street

Con la reciente aprobación de un ETF sobre Dogecoin, los inversores tienen ahora la oportunidad de acceder a esta popular criptomoneda de manera sencilla y regulada.

La bolsa electrónica de Nueva York, NYSE Arca, ha dado luz verde al lanzamiento del nuevo fondo cotizado bajo el ticker BWOW. Este avance ha sido confirmado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). El ETF, impulsado por la firma Bitwise, marcará un nuevo capítulo en la relación de las criptomonedas con el mercado financiero tradicional.

Entrando al Mercado: Un ETF para Dogecoin

El nuevo ETF permitirá a los inversores obtener exposición directa al precio de Dogecoin sin la necesidad de gestionar billeteras digitales o operar en exchanges de criptomonedas. Este enfoque revolucionario busca abrir las puertas del criptoactivos a los inversores más tradicionales.

La custodia del fondo estará a cargo de Coinbase Custody, asegurando así altos estándares de seguridad y transparencia en la gestión de los activos respaldados por el ETF.

Contexto de Crecimiento en Activos Digitales

Este lanzamiento ocurre en un momento de mayor interés en los activos digitales regulados. Dogecoin, que nació en 2013 como un «memecoin» inspirado en un viral meme de Internet, ha crecido significativamente, creando una comunidad activa y alcanzando un nivel de liquidez atractivo para productos financieros institucionales.

Bitwise celebra este movimiento como un punto de inflexión en el ecosistema cripto, subrayando cómo la resiliencia de DOGE en el mercado, además de su adopción como método de pago en varias plataformas, le otorgue un valor mucho más allá de su origen cómico.

Bitwise espera captar el crecimiento del token Dogecoin a través de este nuevo ETF.

Impacto Inmediato en el Mercado

El ETF busca proporcionar un vehículo regulado que permita a los inversores beneficiarse del crecimiento de Dogecoin, minimizando riesgos operativos relacionados con la custodia directa. Este lanzamiento se convierte en el segundo ETF dedicado a DOGE, después del instrumento GDOG, que debutó en el NYSE Arca el 24 de noviembre de 2025.

La noticia tuvo un impacto inmediato en el mercado, con el precio de Dogecoin experimentando un ligero aumento y ubicándose alrededor de los u$s0,15 por unidad.

Comportamiento de los ETF Cripto en Noviembre

Los ETF de criptomonedas han mostrado un rendimiento mixto en las últimas semanas. Mientras algunos fondos vinculados a Bitcoin han soportado salidas de capital, otros relacionados con Ethereum y con índices diversificados han logrado mantener resultados positivos.

Los ETF de Bitcoin, por ejemplo, han visto retiros que superan los u$s3.550 millones este mes, lo que refleja una toma de ganancias y un enfoque cauteloso por parte de los inversionistas institucionales. Sin embargo, los ETF de índices de criptomonedas han demostrado ser más estables, beneficiándose de la diversificación.

Los ETF enfocados en Ethereum también han mantenido una tendencia positiva, impulsados por los recientes avances en la red. La demanda por productos asociados a ETH sigue sólida, ofreciendo una alternativa menos volátil comparada con Bitcoin.

Además, los ETF híbridos, que combinan acciones de empresas de tecnología blockchain con criptomonedas, muestran un rendimiento moderado, apoyado por la reactivación de las compañías que integran soluciones de blockchain en sus operaciones.