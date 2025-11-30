Black Friday: Origen del nombre y 4 curiosidades sobre el icónico día de descuentos

Este 28 de noviembre, millones de consumidores alrededor del mundo se preparan para sumergirse en una de las jornadas de compras más esperadas del año. Pero, ¿de dónde proviene realmente esta celebración?

El fenómeno global del Black Friday

Cada año, el día siguiente a Acción de Gracias en Estados Unidos marca el inicio de una frenética jornada comercial. Las tiendas adornan sus escaparates con letreros de «¡Grandes Descuentos!» y los correos electrónicos se inundan de alertas de ofertas irresistibles. Esto ha llevado al Black Friday a consolidarse como un evento planetario, trascendiendo su origen estadounidense.

La Historia del Nombre Black Friday

El término «Black Friday» tiene un pasado interesante que se remonta a situaciones de crisis. En sus inicios, hace más de un siglo, se utilizó para describir el caos de la caída de los precios del oro en 1869 en Nueva York. Sin embargo, su conexión con las compras no surge hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando empezó a referirse al desbordamiento de compradores tras Acción de Gracias, tal como lo describía la policía de Filadelfia.

Transformación del Término

Durante los años 80, los comerciantes redefinieron el concepto, asociándolo con la transición de pérdidas a ganancias en sus balances. Desde entonces, el Black Friday se ha convertido en el sinónimo de grandes descuentos, dando inicio a la temporada navideña de compras.

La Elección de la Fecha

Black Friday se celebra un día después de Acción de Gracias, una tradición estadounidense que se estableció oficialmente en el cuarto jueves de noviembre en 1941. Un cambio de fecha que buscaba dar más tiempo para las compras antes de Navidad y que, con el tiempo, permitió a los comercios aprovechar la avalancha de consumidores ansiosos por las ofertas.

Impacto de las Compras Online

En 2023, las compras online alcanzaron cifras récord a nivel global, con $70.900 millones gastados solo en ese período. Este crecimiento continúa reforzando la importancia del Black Friday en el ciclo económico mundial.

La Descripción del «Síndrome de Acción de Gracias»

A medida que la popularidad del Black Friday creció, también lo hizo la preocupación por el ausentismo laboral en ese día. Conocido como «Síndrome del viernes después de Acción de Gracias», muchos empleados optan por tomarse el día libre, lo que genera un impacto significativo en las operaciones comerciales.

La Expansión Internacional

Lo que comenzó como una tradición estadounidense se ha propagado a otros países, como Canadá, México y Brasil, que han adaptado sus propios eventos de rebajas. Esta expansión muestra cómo el Black Friday ha capturado la imaginación de los consumidores globalmente, convirtiéndose en una fecha de compras esperada en diversas culturas.

Un Fenómeno Comercial en América Latina

En México, el Black Friday se conoce como «Buen Fin», mientras que otros países latinoamericanos han comenzado a participar en esta carrera de descuentos. A medida que más naciones adoptan esta costumbre, la influencia del Black Friday solo parece crecer.