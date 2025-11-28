Black Friday: Origen del nombre y 4 datos curiosos sobre el día de compras

La Historia y Evolución del Black Friday: Más que un Día de Compras

El Black Friday, una de las jornadas comerciales más esperadas a nivel global, se celebra el 28 de noviembre de este año. Pero, ¿sabes de dónde proviene y cómo se transformó en el fenómeno que conocemos hoy?

¿Qué Significa Realmente el Término ‘Black Friday’? El término «Black Friday» ha sido utilizado a lo largo de los siglos para describir diferentes calamidades. Sin embargo, hoy simboliza la oportunidad de obtener grandes descuentos. Su origen no es de compras, sino que está ligado a una crisis financiera de 1869 en EE.UU., cuando dos inversores manipularon el mercado del oro, resultando en una catástrofe económica.

De Crisis a Compras Masivas En el siglo XX, el término se empezó a usar para describir el ausentismo de los trabajadores el día después de Acción de Gracias, conocido por la afluencia de compradores en Filadelfia. Tras algunas décadas, los minoristas transformaron esta connotación negativa en una positiva: era el día que marcaba el paso de las cuentas en números rojos a negros, simbolizando el inicio de las rebajas navideñas.

Impacto en el Comportamiento del Consumidor Con el auge de las compras online, la jornada ha evolucionado, reportando cifras impresionantes. Según Salesforce, en 2023, las compras digitales globales alcanzaron los 70,900 millones de dólares, un 8% más que el año anterior. Cada vez más personas esperan esta fecha para realizar sus compras, buscando las mejores ofertas durante todo el fin de semana.

Cambios en la Celebración del Día de Acción de Gracias Inicialmente, el Día de Acción de Gracias se celebraba el último jueves de noviembre. En 1939, debido a un desacuerdo con las fechas, el presidente Franklin Roosevelt movió la celebración una semana antes, generando confusión sobre las festividades. Sin embargo, en 1941 se estableció formalmente que el día debía festejarse el cuarto jueves de noviembre, permitiendo a los comerciantes una mayor ventajosa antes de Navidad.

De EE.UU. al Mundo El fenómeno del Black Friday no tardó en cruzar fronteras. Canadá, México y Brasil comenzaron a adoptar sus propias versiones, cada uno incorporando fechas y nombres locales. En México, por ejemplo, el «Buen Fin» se celebra durante el mismo periodo, alineándose con otros eventos comerciales significativos.