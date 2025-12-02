Blinktrip: Crecimiento del 400% en 2025 y ya factura $1 millón

La innovadora startup BlinkTrip, fundada por Marcelo Morales Rins, está transformando la experiencia de viajar con su enfoque personalizado. Descubre cómo esta plataforma está cambiando el panorama turístico en Argentina.

BlinkTrip es una startup argentina creada en 2024 por Marcelo Morales Rins, un exmiembro fundador de Ualá, que está revolucionando el turismo con inteligencia artificial generativa y un toque humano para ofrecer experiencias de viaje personalizadas.

En 2025, BlinkTrip logró un impresionante crecimiento del 400%, alcanzando más de 1 millón de dólares en ingresos, y proyecta un avance adicional del 500% para 2026 gracias a su enfoque en el turismo receptivo y mejoras tecnológicas.

En diálogo reciente, Morales Rins destacó un notable auge del 20% en viajes fuera de temporada, impulsado por la flexibilidad y promociones que ofrecen experiencias auténticas.

«La idea detrás de BlinkTrip surge de la convicción de que los viajes a medida son la forma más enriquecedora de viajar. La tecnología actual permite que estas experiencias lleguen a un público más amplio al reducir el tiempo de planificación y ayudar a descubrir destinos en su mejor versión,» explica.

IA Generativa y Empatía Humana: La Clave de la Personalización

La plataforma, que recibió una inversión inicial de 200,000 dólares, ha sido reconocida por National Geographic Traveller como un referente latinoamericano en personalización. BlinkTrip se sitúa entre Despegar y agencias tradicionales al ofrecer una reducción de hasta el 70% en cotizaciones y una tasa de retención del 33%.

Su enfoque está dirigido a viajeros de entre 30 y 70 años que buscan destinos menos concurridos. Mediante el uso de IA, BlinkTrip analiza datos de destinos, precios y tendencias, integrando además un componente humano que traduce necesidades sutiles en hasta 60 decisiones para cada viaje.

Un Futuro Prometedor: Proyecciones para 2026

Para el 2026, BlinkTrip aspira a duplicar sus ventas, aprovechando un tipo de cambio atractivo y la creciente demanda europea por culturas argentinas únicas. Morales Rins menciona que el enfoque del próximo año incluirá recomendaciones personalizadas de hoteles y atracciones.

El modelo híbrido de la empresa combina lo mejor de la inteligencia artificial y el toque humano, asegurando experiencias de viaje más fluidas y satisfactorias.

Las proyecciones son optimistas, superando los 5 millones de dólares anuales en ingresos a medida que se expanden en el mercado receptivo. En un mundo donde los viajes auténticos son cada vez más valorados, BlinkTrip está bien posicionado para jugar un papel fundamental en el turismo argentino.