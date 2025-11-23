Blockchain, Criptomonedas e IA: ¿Qué Viene Después?

La evolución del sistema bancario mundial ha sido fascinante, pero muchos usuarios todavía enfrentan desafíos en su día a día. A medida que la tecnología avanza, la necesidad de agilidad y eficiencia cobra más relevancia, especialmente en Argentina, donde el entorno financiero comienza a experimentar cambios significativos.

El panorama bancario ha cambiado drásticamente en los últimos años, impulsado por la tecnología. A pesar de ello, los clientes todavía enfrentan complicaciones en sus transacciones, como largas esperas y un entorno burocrático. Esta situación resalta la necesidad de innovaciones que simplifiquen los procesos.

Desafíos de la Banca Tradicional

Las operaciones en el sistema bancario convencional requieren la participación de un emisor y un receptor, lo que puede generar demoras imprevistas. A menudo, las transferencias tardan horas, afectando la capacidad de los clientes de hacer transacciones urgentes, como cubrir cheques emitidos.

La Revolución del Blockchain

La tecnología blockchain marca una diferencia crucial en comparación con las finanzas tradicionales. Su capacidad para transferir información directamente entre partes sin la intervención de bases de datos centralizadas permite una inmediatez que es característica del uso de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.

Argentina y su Regulatoria Cripto

A diferencia de muchos países desarrollados, Argentina aún está en proceso de establecer regulaciones específicas para los criptoactivos. No obstante, en mayo de 2022, Banco Galicia y Brubank comenzaron a explorar este espacio, ofreciendo servicios de criptomonedas gracias a una asociación con Lirium, una fintech especializada.

El Enfoque de los Bancos Argentinos

Banco Galicia anunció la posibilidad de operar con activos como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), la stablecoin USDC y Ripple (XRP). Sin embargo, poco después, el Banco Central del país prohibió esta actividad, revelando la incertidumbre que aún rodea a las criptomonedas en el ámbito regulatorio argentino.

Inteligencia Artificial en el Sector Financiero

La inteligencia artificial está comenzando a jugar un papel vital en la gestión del riesgo financiero dentro de los bancos. Actualmente, la IA se utiliza para evaluar la solvencia de clientes potenciales a través de sistemas de «Conozca a su Cliente» (KYC). Esta herramienta permite a las entidades conocer en profundidad la historia crediticia de cada individuo.

IA y la Inversión Financiera

Pronto, la IA podría revolucionar aún más la esfera de las inversiones. Se están realizando estudios para identificar el potencial de las LLM (Modelos de Lenguaje Extremos) en el ámbito financiero, abriendo la puerta a nuevas formas de análisis y toma de decisiones.

Un Nuevo Horizonte Financiero

El sector financiero está en un claro proceso de transformación. Las fintechs están ganando terreno a los bancos tradicionales, mientras que las criptomonedas emergen como una alternativa viable de inversión. A su vez, la inteligencia artificial se está integrando para gestionar riesgos de manera más eficiente. Argentina se encuentra en una encrucijada financiera, lista para adoptar un nuevo paradigma que podría cambiar la forma en que interactuamos con el dinero.