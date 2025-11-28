BNA: ¡Hasta 18 cuotas sin interés por Black Friday en productos seleccionados!

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, Banco Nación lanza atractivas promociones en productos seleccionados que no te querrás perder.

El Banco Nación se suma al esperado Black Friday 2025 con ofertas diseñadas para hacer más accesibles las compras de sus clientes. Desde su plataforma Tienda BNA+, la entidad financiera ofrece diversidad de descuentos en distintos sectores.

¿Qué descuentos ofrece Banco Nación?

Las promociones estarán disponibles hasta el 28 de noviembre y abarcan productos de los siguientes rubros:

Electrodomésticos

Tecnología

Hogar

Los usuarios podrán acceder hasta 18 cuotas sin interés utilizando sus tarjetas Visa y Mastercard a través de la aplicación MODO, disponible en BNA+.

Beneficios adicionales para el 28 de noviembre

Además, el 28 de noviembre, en marketplaces seleccionados, se ofrecerá el mismo plan de financiación para las compras con las tarjetas del Banco.

Turismo en oferta: BNA Viajes también participa

Si planeas unas vacaciones, BNA Viajes llega como una solución ideal. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre, los clientes podrán disfrutar de 9 cuotas sin interés en destinos nacionales, al abonar con tarjetas Visa y Mastercard de la entidad.

Banco Nación se suma al Black Friday 2025 con sus propias ofertas en electrodomésticos, tecnología y hogar.

Otra forma de ahorrar: Modo Black

Además de estas promociones, el Banco Nación participará de Modo Black, una iniciativa de la billetera virtual que permite a los usuarios acceder a descuentos de hasta 20%. Esta promoción tiene un tope de reintegro de $20.000 al realizar pagos con MODO en comercios adheridos.

¿Dónde se aplican los descuentos?

Los comercios participantes incluyen:

Electrodomésticos

Hogar

Indumentaria

Perfumería

Farmacias

Beneficios significativos para los consumidores

Estas atractivas ofertas están diseñadas para incentivar el consumo en variados rubros, ofreciendo un alivio palpable al bolsillo de los argentinos. Con reintegros significativos y una amplia gama de comercios adheridos, los usuarios pueden planificar estratégicamente sus compras.