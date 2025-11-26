BNA ofrece increíbles promociones y descuentos para las vacaciones 2026

Descubre las nuevas promociones de Banco Nación, diseñadas para impulsar el turismo en Argentina. Con facilidades de pago y descuentos, ¡es el momento perfecto para planear tus próximas vacaciones!

Banco Nación presentó un innovador plan de beneficios que ofrece cuotas sin interés, reintegros y promociones exclusivas para sus usuarios. Esta iniciativa está orientada a estimular el turismo en el interior del país.

Los clientes que utilicen la aplicación MODO BNA+ y paguen con tarjetas Visa o Mastercard, podrán acceder a financiamiento en hasta 12 cuotas sin interés en diversos rubros vinculados a viajes y descanso. Este esquema tiene un costo financiero total del 0% para estas transacciones.

Aunque el programa estará vigente durante todo el año, su objetivo principal es incentivar la demanda de cara a la temporada de verano 2026. Así, los usuarios tendrán la oportunidad de planificar sus viajes con mayor previsibilidad y menos costos.

¿Qué Ofrece el Nuevo Plan de Beneficios?

El Banco Nación ha incorporado múltiples servicios relacionados con el turismo y la movilidad. Entre las opciones más destacadas se encuentran:

Financiamiento en Viajes

Los clientes podrán aprovechar planes de 6, 9 y 12 cuotas sin interés al adquirir paquetes y servicios turísticos. Además, habrá opciones de financiación para el alquiler de autos, disponibles en planes de 6 y 12 cuotas.

Vuelos y Destinos Nacionales

Aerolíneas Argentinas y Despegar ofrecerán la posibilidad de financiar compras en 6 cuotas sin interés para vuelos nacionales, facilitando el acceso a una variedad de destinos en todo el país.

Atractivos Turísticos

El icónico Tren Solar de la Quebrada en Jujuy también se suma a las promociones, permitiendo la compra de pasajes en hasta 6 cuotas sin interés.

Ajustes de Crédito y Descuentos

Además del financiamiento, los clientes podrán disfrutar de nuevos reintegros reflejados como ajustes de crédito en sus estados de cuenta. Por ejemplo, el alojamiento contará con 10% de descuento y la opción de 6 cuotas sin interés, sin límite de devolución en los comercios adheridos.

Asimismo, habrá beneficios en Parques Nacionales y pasajes nacionales, con un 10% de devolución y financiamiento en 3 cuotas sin interés.