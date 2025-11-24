Boca se impone a Talleres

La pasión por el fútbol argentino se renovó este fin de semana con la contundente victoria de Boca Juniors, que superó 2-0 a Talleres de Córdoba y logró su pase a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025.

El “Xeneize” se enfrentó a Talleres en un vibrante encuentro donde el delantero uruguayo Miguel Merentiel fue la figura destacada, anotando ambos goles que aseguraron el triunfo.

Primera etapa: Dominio absoluto de Boca

Desde el comienzo del partido, Boca Juniors mostró una estrategia ofensiva que desbordó las líneas defensivas de Talleres. A los 28 minutos, el mediocampista Leandro Paredes ejecutó un centro que encontró la cabeza de Lautaro Di Lollo, quien abrió el marcador en La Bombonera y encendió la fiesta de los hinchas.

Pese a la presión del equipo rival, Talleres tuvo una clara oportunidad de igualdad desde el punto penal, pero el arquero Agustín Marchesín se lució al desviar el disparo de Mateo Valentin Cáceres, manteniendo el 1-0 al término del primer tiempo.

Segundo tiempo: Boca acelera y amplía la ventaja

El segundo tiempo comenzó con una explosión de energía para el equipo local. A solo 20 segundos de iniciado el complemento, Miguel Merentiel aprovechó un error en la defensa de Talleres y selló el 2-0, dejando claro que Boca buscaba aumentar su ventaja.

El “Xeneize” continuó atacando, generando ocasiones de gol que, aunque no se tradujeron en anotaciones adicionales, demostraron su convencimiento y dominio en el campo de juego.

Formaciones y detalles del encuentro

Boca Juniors: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco, Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos, Merentiel y Giménez. D.T: Claudio Úbeda.

Talleres de Córdoba: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Navarro, Portilla, Galarza, Ortegoza, Cáceres, Morais y Angulo. D.T: Carlos Tevez.

Goles: 28m. Miguel Merentiel (B); 1m. Miguel Merentiel (B) en el segundo tiempo.

Cambios: En el segundo tiempo, se realizaron varias sustituciones, incluyendo el ingreso de Federico Girotti por Mateo Valentín Cáceres (5m, T) y Edinson Cavani por Milton Giménez (32m, B).

Árbitros: Sebastián Zunino (principal); asistidos por Maximiliano Del Yesso y Adrián Delbarba. Cuarto árbitro: Daniel Edgardo Zamora; VAR: Adrián Franklin.

Estadio: Alberto José Armando.